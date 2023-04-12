В этом году во Владимирской области начнут строить еще две школы

Одна из новых школ - школа в Суздале. Фото пресс-службы администрации Суздаля.

2023 год во Владимирской области — год серьезных строек и капитальных ремонтов школ. Речь, в первую очередь, идет об объектах, строительство которых должно завершиться до декабря этого года. Это школы на 1100 мест в Коврове и Покрове, школа на 500 мест в Вязниках, начальные школы - на 240 мест в Сновицах и на 350 мест в Гусь-Хрустальном.

На двух объектах (в Коврове и Гусь-Хрустальном) есть отставание по графику, и власти опасаются срывов срока сдачи. Подрядчиков просят привлекать больше рабочих и трудиться без выходных и праздников. Пока вопрос о расторжении контрактов не стоит.

- Очень интересный проект в Лакинске, там идет реставрация старой школы 1934 года на 500 мест, куда 1 сентября заедут ученики начальных классов. Кроме того, мы вернули в систему образования недострой в Кольчугино. Здание стояло с 1994 года, сейчас оно капитально отремонтировано. Там планируется учреждение дополнительного образования, отрасли культуры, - рассказала министр образования и молодежной политики Владимирской области Светлана Болтунова.

Светлана Болтунова. Фото: Виктория СУХОВА

Также должен быть завершен серьезный ремонт в детском саду «Ласточка» в поселке Мстера и ремонтные работы в Галицкой средней общеобразовательной школе Гороховецкого района. В ведомстве отмечают, что таких больших объемов капитального ремонта и строительства в регионе не было на протяжении тридцати лет.

В этом году планируют начать строительство еще двух крупных школ. Уже разработана проектно-сметная документация, пройдена государственная экспертиза и определено место для строительства школы в микрорайоне Сновицы-Веризино на 1100 мест. Уже на следующей неделе начнут искать подрядчика. Настоящий образовательный центр на 1200 мест появится в Суздале, ее проект был одобрен в Совете Федерации. Обе школы должны открыть свои двери в 2024 году.

Необходима еще одна школа в микрорайоне Юрьевец. Земельный участок для нее уже передан муниципалитету. Городской администрации осталось разработать проектно-сметную документацию и найти источники финансирования. Пока никаких документов мэрия не предоставляла. Но в госпрограмме развития образования области этот объект есть. Учреждение хотят построить по проекту недавно введенной школы в Коммунаре.

В 2022 и 2023 годах область не вошла в федеральный проект по капремонту школ, но из областного бюджета на эти цели было выделено 762 миллиона рублей. В планах на 2024 и 2025 годы — ремонт 52 образовательных учреждений, в 2026 году - еще 72 объектов. На этот раз власти рассчитывают все же попасть в федеральный проект. Этот вопрос решится к 1 июня.