Во Владимирской области появятся археологические парки

Мжарский могильник располагается на окраине Суздаля. Фото: Ольга МАКАРОВА

ВСМЗ решил уделить особое внимание стоянке древнего человека Сунгирь. Как рассказал советник генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника по стратегическому развитию и науке Олег Рыжков, сначала появится постоянная экспозиция в Палатах, на которой будут демонстрироваться сунгирские находки. Ее планируют открыть в октябре 2023 года.

- Мы хотим не просто демонстрировать их в стендах, витринах, мы хотим создать погружение в ландшафт той эпохи – приледниковая тундростепь, мамонтовая фауна, рельеф протоклязьмы. Здесь будет видно, почему здесь появился первобытный человек, чем он здесь занимался, почему выбрал именно это место для стоянки. Мы хотим, чтобы у зрителя появился живой интерес именно к истории этого ландшафта, а не к отдельным находкам, - отметил он

Следующим шагом станет открытие археологического парка на месте стоянки Сунгирь во Владимире. Планируется, что это будет природный парк городского типа с экологическими тропами, видовыми площадками, где можно будет прогуляться, отдохнуть и почерпнуть археологическую информацию. Территорию вокруг раскопа не только благоустроят, но и снабдят информационными стендами с рассказами о грандиозных раскопках Отто Бадера и о жизни первобытных людей в этих местах 25 миллионов лет назад.

Ожидается, что серьезных затрат на создание парка не потребуется, а сейчас идут переговоры с потенциальными инвесторами.

Второй археологический парк появится на месте курганного могильника «Мжарский» в Суздале. Средневековый некрополь, первым исследователем которого был русский археолог, граф Алексей Уваров, находится на юго-восточной окраине города между реками Мжарой и Каменкой, датируется XI-XII веками. Он отнесён к памятникам федерального значения, но сейчас, по мнению местных жителей, могильник напоминает минное поле с воронками, только кое-где видны небольшие круглые холмики могил. Большую часть из них разрыли ещё в XIX веке при участии интересующегося археологией графа, в следующие два столетия разрыли ещё около двухсот захоронений.

Кроме экологических троп, видовых площадок и нескольких восстановленных курганов, там может появиться павильон с экспозицией, рассказывающей о погребальном обряде всей центральной Руси IX-X веков – такой вариант сейчас обсуждается. Организовать парк хотят к празднованию 1000-летия города Суздаль – к 2024 году.