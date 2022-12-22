Рейд по уборке снега во Владимире показал, что нарушений еще много

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Немало нареканий к расчистке улиц и дворов от снега имеется не только у горожан, но и у прокуроров. Вместе с представителем надзорного ведомства Владимира мы вышли в рейд по городу, чтобы увидеть, как на самом деле обстоят дела с уборкой.

Валов быть не должно

Чтобы быть справедливыми, мы выдержали паузу после воскресного снегопада и в среду поехали в рейд. Места проверок заранее не выбирали.

Самое забавное, что первые нарушения в уборке городских улиц прокуроры обнаружили еще по пути до улицы Офицерской. Проезжая часть на улице Диктора Левитана из-за снега стала немного уже. Не критично, но факт нарушения все-таки имеется.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Данная дорога относится ко второй категории. На ней допускается образование снежных валов и сужение до 50 процентов во время снегопада. Но по его завершению валы и заужение должны устраняться, с чем пока еще остаются сложности, - констатировал помощник прокурора города Владимира Александр Вахненко.

На проспекте Ленина ситуация оказалась не лучше — прямо у кинотеатра «Буревестник» на перекрестке и вдоль окраины проезжей части лежали внушительные валы снега. Более того, снег лежит прямо на пешеходном переходе.

- Данная дорога отнесена уже к первой категории, и к ней предъявляются самые строгие, повышенные требования, - кивает Вахненко на валы у кинотеатра. - В частности, это касается запрета на заужение проезжей части, причем независимо от того, идет снег или нет. Сейчас его нет, но мы видим, что вопреки действующим правилам некоторая зауженость имеется. Сугробов по обочинам и снежных валов быть не должно, они на первой категории дорог вовсе не допускаются.

Снежные завалы с таких улиц должны вывозить моментально. Допустимо оставлять их лишь во время снегопада при уборке, но не более чем на три часа.

Ад во дворах

Выезжаем на улицу Офицерскую в том месте, где она пересекается с улицей Добролюбова. Здесь прокуроры решили посмотреть уборку дворов. К дому №16 ведет застланная снегом дорога, на которой машины накатали колею.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Здесь мы можем наблюдать нарушение, связанное с уборкой, а именно: несоответствие требованиям ГОСТа по содержанию дорог — здесь имеется наличие колейности. Более того, колейность превышает 5 сантиметров, которые допустимы лишь при снегопаде, которого сейчас нет, - объясняет Александр Вахненко.

Недопустимым оказался еще и тот факт, что под снегом был лед. То есть управляющая компания должным образом не убиралась. Самым забавным было то, что на первом же подъезде висело объявление, которое гласило, что именно в это самое время, когда мы подошли, тут должна была проводиться очистка двора и дороги. Но техники не было. А вот к работе дворника претензий не было – тротуары были почищены образцово.

- Дворник хорошо работает, а вот дороги со снегопадов не чистили, - объясняет местная жительница Александра, в то время как ее сосед Артем сам чистит лопатой автостоянку.

Вместе с помощником прокурора мы прямо здесь попытались дозвониться в управляющую компанию по нескольким номерам телефонов, в том числе по номеру диспетчера, размещенному на двери подъезда, однако трубку никто не взял.

Лишь за домом мы встретили дворника — женщину по имени Ольга, которая занималась очисткой контейнерной площадки.

- После снегопадов я с пяти утра занималась очисткой тротуаров, закончила около 11 часов. Но проезжую часть очистить нереально, - развела руками женщина. - Думаю, техника позже приедет.

Лестницы чистить до блеска

Последней точкой рейда стал ТЦ «Крейсер». Автолюбители жаловались, что в выходные из-за снега не могли попасть на его стоянку. Однако теперь почти все было почищено. Впрочем помощник прокурора нашел другие нарушения. Он указал на лестницу и площадку, покрытые утрамбованным снегом. Оказывается, твердое покрытие должно быть расчищено от снега и наледи полностью — как армейский плац. Здесь же картина обратная.

- Данные ступени и напольное покрытие необходимо содержать без сохранения корки льда, из-за которой возникает скользкость и риск падения. Безусловный плюс, что поставили знак «Осторожно, скользко!» - кивает Александр Вахненко на табличку у лестницы. - Тем не менее, меры по очистке должны предприниматься.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Подводя итог рейда, представитель прокуратуры отметил, что сотрудники надзорного ведомства после каждых снегопадов занимаются подобными рейдами, в которые могут выходить до 40 сотрудников.

- По всем фактам нарушений мы проводим проверки и, если устанавливаем вину, принимаем меры к ответственным лицам, - резюмировал Александр Вахненко.

Кстати, вопреки опасениям жителей, они могут приходить в прокуратуру с жалобами на уборку снега в любое время — никто их оттуда не выгонит. Обращение обязательно зарегистрируют, проведут по нему проверку и либо отправят в то надзорное ведомство, которое компетентно в данном вопросе, либо сами прокуроры примут все необходимые меры.