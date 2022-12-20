Владимирцы жалуются на заваленные мусором контейнерные площадки

Фото из соцсетей.

В течение 19 и 20 декабря горожане начали активно жаловаться на горы мусора, скопившиеся во дворах многоквартирных домов. В соцсетях вновь стали появляться изображения контейнеров, доверху забитых отходами.

Сперва жалобы посыпались из Ленинского района — скопления мусора обнаружили жильцы домов по улице Лакина, проспекта Ленина, Нижней Дубровы и в ряде других мест. Владимирцы делились фотографиями, на которых мусор буквально вываливался из контейнеров.

Фото из соцсетей.

- На улице Лакина, 129 скопилась такая гора, будто неделю не вывозили, - пожаловался местный житель Роман. - Причем сразу во всех контейнерах.

После первых жалоб нарекания по вывозу отходов стали поступать и из других уголков города.

Кстати, точно такая неприятность с отходами произошла во Владимире ровно год назад, когда во Владимире из-за снегопадов мусоровозы не могли пробиться к контейнерам. Как оказалось, в нынешнем сезоне ситуация зеркально повторилась, и региональный оператор по вывозу отходов этого даже не отрицает.

Фото из соцсетей.

- Действительно, такая ситуация сложилась по всему городу — из-за заносов мусоровозы не смогли проехать. У нас есть множество видео и фото завалов, которые мы направляем в городское Управление ЖКХ, чтобы они расчищали проезд, и сейчас ситуация нормализуется, - рассказал генеральный директор ООО «Биотехнологии» Альберт Скворцов.

По словам руководителя регоператора, таких площадок после снегопадов оказались сотни — мусоровозы местами пробивались во дворы и проезжали к площадкам, но нередко застревали и долго откапывались, а в некоторых местах проехать не могли совершенно. Естественно, что жители буквально засыпали компанию обращениями.

В самое ближайшее время с «мусорным коллапсом» обещают разобраться окончательно. Но на перерасчет жителям рассчитывать все же не стоит, так как фактически санитарные нормы не нарушены.

- Сейчас снег прекратился, дороги чистят, так что справимся. Что касается перерасчета, то зимой, согласно нормативам, вывоз мусора может производиться раз в три дня, и перерасчет производится там, где он не вывозился большее количество времени. Но такого почти нигде нет, - заверил Альберт Скворцов.

Остается лишь надеяться, что в ближайшее время столь серьезных снегопадов не будет. Ну, а мы будем следить за развитием событий.