Прокуратура Владимирской области недовольна качеством дорог в регионе

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Прокуратура и ГИБДД провели проверку качества дорог во Владимирской области. Она показала, что проблемы в дорожной сфере имеются практически во всех крупных городах и районах, однако хуже всего дела обстоят в областном центре.

Во всех без исключения муниципалитетах водители попадают в ямы, колдобины, а местами асфальт просел. При этом размеры таких ям зачастую далеки от предельно допустимых значений. Прокуроры особо отметили, что только за первые три месяца нынешнего года они направили в суд 131 иск и вынесли 55 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях. А в трех случаях и вовсе дошло до возбуждения уголовных дел.

- Основная масса выявленных нарушений приходится на города Ковров, Владимир, Александров, Муром, - рассказала старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова.

Однако наибольшее число недочетов, даже не считая ям и колдобин, обнаружилось именно в самом областном центре.

В частности, прокуроры считают, что в связи с недостаточным контролем со стороны властей на семи участках дорог скопилось значительное количество воды и грунта.

Также нарекания поступили к размещению рекламных конструкций. Оказалось, что 13 рекламных щитов, стоящих у проезжих частей и на разделительных полосах размещены без соблюдения требований ГОСТ.

Имеются недостатки и в плане устройства стационарного освещения. Например, от дома №22 до дома №30 по улице Куйбышева, в районе улиц Садовой, Сперанского, и у домов №№3, 5 и 15 по улице Егорова его вовсе нет.

А в районе областного военкомата на пересечении улицы Стрелецкой и переулка Стрелецкий пешеходные переходы не оборудованы подходными путями. Впрочем, в районе Сретенской церкви на перекрестке улиц Красноармейской и Ломоносова, а также на перекрестке улиц Ломоносова и Садовой переходов и вовсе нет.

Наконец, нарекания прокуроров вызвала ситуация на перекрестке улицы Мира и проспекта Строителей, где выяснилось, что слишком тихо звучит звуковой сигнал для слабовидящих граждан, особенно при движении транспорта.

По всем данным фактам надзорное ведомство Владимира направило главе города представление, а также подготовило исковые заявления в суд.

В том числе в Октябрьский районный суд Владимира подготовлен иск с требованием провести работы по устройству ливневой канализации в районе поворота на улицу Институтский городок в Юрьевце.

Но и в небольших районах также имеются недостатки. К примеру, в Собинском районе надзорное ведомство установило, что пешеходные переходы возле школ и детских садов находятся в плохом состоянии - на них изношена или вовсе отсутствует разметка. А в Киржачском районе нет тротуара на трассе «Киржач — Красный Октябрь — Бехтерево». По данному факту прокуратура направила иск в суд.