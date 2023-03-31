В 2023 году Александр Авдеев планирует решить четыре проблемы Владимирской области

Фото Правительства Владимирской области.

Раз в год весной губернатор Владимирской области выступает с отчетом о проделанной работе в Заксобрании. 30 марта Александр Авдеев не только подвел итоги 2022 года, но наметил планы на будущее.

Себя обеспечиваем

В целом доклад губернатора представлял собой набор уже сказанных ранее цифр. Поэтому чего-то по-настоящему сенсационного в ходе выступления не было. Александр Авдеев напомнил о том, как в начале года регион принял два пакета антикризисных мер, которые позволили «предприятиям пережить трудное время, а кому-то даже сделать рывок в развитии».

- По итогам прошлого года наш регион в ЦФО поднялся с 12-го на 11-е место по уровню зарплат, - заявил глава региона, тут же добавив, что шажок этот маленький, и признав все же наличие инфляции в 12 процентов. – Также мы занимаем первое место в ЦФО по темпам роста промышленности.

Говоря о сельском хозяйстве, Александр Авдеев сказал, что в нынешних реалиях вопрос пищевой безопасности становится приоритетным. И, судя по докладу, владимирцам переживать не о чем. Регион полностью обеспечивает себя по молоку, картошке и куриным яйцам. А по молоку у нас в прошлом году были столь рекордные показатели, что удалось побить цифры 90-х годов прошлого века.

Остановился губернатор и на дорогах. Он напомнил, что Рпенский проезд должны закончить в этом году. И в этом же году начинается проектирование второго моста через Клязьму. Но процесс это не быстрый.

- Проектирование точно займет несколько лет, - заявил Авдеев.

Фото Правительства Владимирской области.

А еще «белый дом» ставит амбициозную задачу – вводить ежегодно по 1 миллиону квадратных метров жилья. Это позволит решить сразу несколько задач:

- сдержать цены на жилье в регионе;

- ускорить расселение людей из аварийного жилья.

Правда, Александр Авдеев сразу же добавил, что в нынешней экономической ситуации выполнить данную задачу будет крайне непросто.

Спросить у земляков, что делать

Говоря о планах на будущее, Александр Авдеев сказал, что на 2023 год в приоритете решение нескольких основных проблем.

Первая проблема – общественный транспорт. Собственно, планы у областных властей простые: обновить автопарк во Владимире, так как «полвина подвижного состава в областном центре нуждается в замене».

- Заявку на помощь с закупкой ста автобусов мы в Минтранс подали, - напомнил Александр Авдеев. – Она одобрена. Технику будем покупать в лизинг.

Вторая задача на 2023 год – решить проблему с готовность коммунальных служб к зиме. И снова в центре внимания оказался город Владимир, где не хватает 60 единиц техники и 100 человек кадрового состава. Первую закупят в лизинг, вторых будут завлекать зарплатами и жильем.

А вот с третьей проблемой вышло как-то туманно. Александр Авдеев заговорил о дольщиках. Но, рассказав об успехах (4 многоквартирных дома исключили из списка проблемных), губернатор вспомнил о ЖК «Дуброва Парк-2». Вот только дальше фразы, что объект остается проблемным, так ничего и не было сказано. То есть пока вариантов решения проблемы так и не было названо.

После этого губернатор говорил о многих аспектах жизни 33 региона. Но наиболее интересным показалось заявление о возрождении промышленности во Владимире.

- Мы продолжим процесс реиндустриализации области. И в первую очередь важно, чтобы Владимир создал программу по развитию промышленности в областном центре. Нужно вернуть то, что было утрачено. Необходимо возрождение ранее успешных площадок, таких как «Точмаш», - заявил Авдеев. При этом в случае с с «Точмашем» даже уже есть план по передаче его территорий от «Росатома» в областную собственность.

Закончил же доклад Александр Авдеев двумя заявлениями. Во-первых, он намекнул, что «кадровая работа по укреплению правительства области продолжится». По сути, это означает, что мы можем ждать новые отставки и назначения в «белом доме».

А во-вторых, Александр Авдеев попросил перед выборами создать «народную программу развития».

- Давайте спросим у наших земляков, что им нужно и куда идти, - сказал губернатор, обращаясь к депутатам. – Чтобы с пониманием всех запросов следующему составу Заксобрания было проще работать.