Во Владимире автомобили, мешающие мусоровозам, планируют эвакуировать и забрасывать листовками

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Систематически владимирцы наблюдают переполненные контейнеры на мусорных площадках дворов, и винят во всем регоператора по обращению с отходами. Сам регоператор объясняет проблему припаркованными легковушками, мешающими мусоровозам.

Машина должна помешать

Сейчас часто бывает так: мусоровоз не может проехать во двор, так как ему мешают габариты, и водитель боится задеть стоящие поблизости легковушки. В итоге грузовик уезжает, а контейнеры остаются забитыми. Второй вариант — грузовик все-таки проехал, но зацепил автомобиль. Шофер вызывает ГИБДД и ждет его несколько часов, а график сорван во всем районе.

Но буквально на днях владимирцы заметили, что ГИБДД увозит машины в одном из дворов в Ленинском районе. По словам местных жителей, поехавшие на штраф-стоянку легковушки мешали мусоровозам проехать.

- Действительно, если автомобили мешают проезду, можно выявить состав административного правонарушения, санкция которого предусматривает принудительную эвакуацию. Но вариант это не стопроцентный, и каждый конкретный случай следует разбирать отдельно, - объясняет старший инспектор ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру Валерьян Шируков.

Иными словами, если автомобиль действительно создает помехи другим участникам движения, то его могут увезти на штраф-стоянку. Для этого инспекторы должны установить факт заужения проезжей части, ширина которой должна стать менее трех метров.

- Мусоровывозящая компания может обратиться в дежурную часть ГИБДД по такому факту, но все равно придется подождать, так как в данном случае нет прямой угрозы безопасности дорожного движения, и наряд к ним подъедет после того, как освободится на другом, более напряженном участке, - объясняют сотрудники Госавтоинспекции и уточняют, что специальных рейдов по дворам они не проводят, действуя только по заявкам.

Чужие во дворе

Но если с самим проездом до площадок все более-менее ясно, то куда сложнее ситуация с машинами, которые банально бросают у самих мусорных баков.

- Как правило, контейнерные площадки располагаются на придомовой территории, находящейся в частной долевой собственности жителей домов. Существуют кадастровые границы земельного участка, в которых спокойно стоит эта площадка, и ей распоряжаются собственники, - говорит официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович. - Но мы понимаем логику мусоровывозящей компании, и не раз предметно разговаривали на совещаниях с представителями управляющих организаций и ТСЖ, чтобы те вели разъяснительную работу с жильцами.

Увы, но управкомпании и ТСЖ оправдываются тем, что далеко не всегда проезд к площадкам загораживают машины их жителей — это могут быть и гости, или вообще случайные люди, оставившие авто на первом попавшемся месте.

Сложность еще и в том, что хотя в правилах благоустройства Владимира действительно имеется запрет на стоянку у контейнерных площадок, однако об эвакуации там речь не идет. Областной закон об административных правонарушениях позволяет оштрафовать нерадивого автомобилиста лишь за нарушение муниципальных правил благоустройства на сумму от 800 до 4000 рублей. Эвакуация же предусмотрена только федеральным законом за нарушение правил стоянки и остановки, о которых и рассказывали в ГИБДД.

Поможет агитация

Сама компания-регоператор ООО «Биотехнологии» уверяет, что уже не раз пыталась решать вопросы с затрудненным проездом через Госавтоинспекцию, но выходит это далеко не всякий раз.

- Наши сотрудники звонят в дежурную часть ГИБДД, а если у подчиненных что-то не получается, я сам набираю начальника Госавтоинспекции. Как могут они помогают, но получается это не всегда, - рассказывает генеральный директор ООО «Биотехнологии» Альберт Скворцов.

В компании говорят, что нередко случаются ситуации, когда автолюбитель оставил машину у контейнера и ушел на работу. И тогда инспекторы звонят ему с просьбой поскорее отогнать свой транспорт — ничего другого тут не поделаешь. А иногда оказывается и так, что автомобиль продан, а новый владелец на себя его не оформил. И снова инспекторы оказываются бессильны. К этому же относится случай, когда у полицейских есть только городской номер автолюбителя, на который никто не отзывается.

- Поэтому сейчас городское Управление по охране окружающей среды разработало специальные листовки, которые будем оставлять мешающим проезду водителям, - объяснил Альберт Скворцов.

В листовках содержится разъяснение, что автомобиль мешает проехать спецтехнике, а также объясняется, что за это предусмотрен штраф. Регоператор надеется, что таким образом получится «перевоспитать» хотя бы часть безответственных автолюбителей.