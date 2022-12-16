По Владимиру ездит «советский троллейбус», стоимость проезда в котором 4 копейки

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Утром 15 декабря у ворот «Владимирпассажиртранса» жители областного центра могли заметить ретро-троллейбус, украшенный красными флажками и советскими плакатами. Ровно в час дня он отправился на линию маршрута №8.

Оказывается, это не чья-то шутка, а просто добрая акция — мэрия и руководство муниципального перевозчика запустили самый настоящий «советский троллейбус» на радость жителям, особенно пожилым.

- Суть акции — троллейбус станет курсировать по кольцевому маршруту по обычному, современному расписанию. В салоне установлены компостеры и билетная касса советской эпохи, а работать машина будет без кондуктора, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Стоимость проезда составляет ровно 4 копейки — за такую сумму во времена СССР владимирцы ездили на общественном транспорте.

- Их нужно опустить в кассу и оторвать билет на добрую память. Но если копеек нет, можно проехать совершенно бесплатно, - заверили сотрудники «Владимирпассажиртранса».

Внутри украшенного в праздничные советские тона «рогатого» можно увидеть не только билетную кассу с компостером, но и вымпелы с изображением Ленина, значок контролера, плакаты советской агитации, а в пути послушать песни времен Советского Союза.

О технической составляющей поведал главный инженер «Владимирпасажиртранса» Михаил Сонин.

- Машина марки ЗИУ-9Г 1992 года выпуска была нами восстановлена примерно год назад, чтобы горожане видели, каким был троллейбус в поздние советские годы. Запчасти брали как из своих запасов, так и у коллег из других городов, изменили только салон, сделав сиденья более удобными. Историю нужно сохранить, ведь троллейбус — важнейшая часть городского хозяйства, - объяснил Михаил Сонин.

По словам главного инженера, сейчас на предприятии осталось только три столь старых троллейбуса, но два других учебные и на линию уже не выходят.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Первыми пассажирами необычной машины стали старожилы города — председатель городского Совета ветеранов Василий Никитенко и владимирец в четвертом поколении Олег Иванов. Оба с ностальгией и теплом отозвались о троллейбусе «советской эпохи». А Олег Иванов вспомнил, как на весь город в далеком 1952-м было всего два троллейбусных маршрута — первый ходил от «Буревестника» до химзавода, второй — от «Буревестника» до ВТЗ.

Наконец, машина отправилась в путь, по дороге встретив на «Рябинке» своего «внука» - новенький «Авангард», который теперь тоже «трудится» на маршруте №8. Ретро-машина совершенно бесплатно будет курсировать по линии №8 в течение двух дней.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Главный инженер «Владимирассажиртранса» Михаил Сонин рассказал, что на «восьмерке» ездит и другая интересная машина - «новогодний троллейбус» марки «Мегаполис». Главное его отличие в том, что снаружи его украшают многочисленные гирлянды. Это было сложно сделать технически, но инженеры нашли решение. А скоро к нему присоединится и «новогодний автобус» №24. Обе машины проездят как минимум до 20 января, правда, проезд на них платный.

КСТАТИ

Первый новый вологодский троллейбус «Авангард» уже вовсю работает на линии, на которую вышел 12 декабря. Вопреки слухам, ни одной поломки у него не было. Лишь однажды перед троллейбусом оборвалась контактная сеть, так что его пришлось слегка протащить тягачом, что горожане ошибочно приняли за поломку.

По словам Михаила Сонина, машина эта очень хороша и в базовой комплектации имеет оборудование, которое раньше сотрудникам «ВПТ» приходилось устанавливать на троллейбусы собственными руками, например, системы навигации и информации, а также видеонаблюдение. Единственное, о чем жалеют в троллейбусном депо — у «Авангарда» нет автономного хода.