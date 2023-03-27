Археологи обнаружили апсиды Успенского собора времен Андрея Боголюбского

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Во время подготовки Успенского собора Владимира к реставрации ученые обнаружили интереснейшие находки - месторасположение апсид (алтарные полукружья) времен князя Андрея Боголюбского.

Исследования предваряют создание проекта реставрации. Сейчас в полах древнего храма ведутся зондажные раскрытия, ранее не планировавшиеся: необходимость возникла в ходе работы. При помощи зондажей архитекторы черпают сведения о техническом состоянии конструкций, о наличии или отсутствии полов предыдущего периода, об остатках архитектурных форм и т.д.

В итоге, археологи нашли под полами большое скопление плитки предположительно середины XVI столетия, которая прослужила около полутора веков. Об этом свидетельствует характер ее истирания - местами толщина фрагментов составляет всего сантиметр. Но важнейшее открытие для истории архитектуры Владимиро-Суздальского зодчества принес специалистам шурф, заложенный в алтарной части. Там были найдены следы алтарной южной апсиды (дьяконника) храма Андрея Боголюбского – первого храма.

«Мы видим, что собор был меньше, и эти существующие апсиды в эпоху Всеволода Большое Гнездо расширились. До сих пор их точное местоположение было неизвестно. А мы нашли отпечатки от камней и остатки кладки южной апсиды, и она была не там, где ее раньше рисовали, а чуть ближе, чем на планах Воронина. То есть теперь нам понятно, что конструкция была еще короче - приблизительно на полметра. Теперь мы сможем восстановить точные габариты алтарной части по имеющимся данным. У нас есть аналоги - Покрова на Нерли, Рождественский собор в Боголюбово, – все их строила одна и та же артель в одно и то же время. Найдя одну апсиду, мы реконструируем и две остальные. Это важный момент - перед реконструкцией очень хорошо отстроиться в размерах», - рассказал Дмитрий Яковлев, главный архитектор проектов Центральных научно-реставрационных проектных мастерских.

Архитектор говорит, что вполне вероятно часть находки оставят в раскрытом виде. Но, к сожалению, увидеть ее смогут только мужчины, так как женщинам вход в алтарную часть по церковным законам запрещен.