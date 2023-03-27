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Звезды27 марта 2023 13:30

Археологи обнаружили апсиды Успенского собора времен Андрея Боголюбского

До сих пор их точное местоположение было неизвестно
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото предоставлено ВСМЗ.

Фото предоставлено ВСМЗ.

Во время подготовки Успенского собора Владимира к реставрации ученые обнаружили интереснейшие находки - месторасположение апсид (алтарные полукружья) времен князя Андрея Боголюбского.

Исследования предваряют создание проекта реставрации. Сейчас в полах древнего храма ведутся зондажные раскрытия, ранее не планировавшиеся: необходимость возникла в ходе работы. При помощи зондажей архитекторы черпают сведения о техническом состоянии конструкций, о наличии или отсутствии полов предыдущего периода, об остатках архитектурных форм и т.д.

В итоге, археологи нашли под полами большое скопление плитки предположительно середины XVI столетия, которая прослужила около полутора веков. Об этом свидетельствует характер ее истирания - местами толщина фрагментов составляет всего сантиметр. Но важнейшее открытие для истории архитектуры Владимиро-Суздальского зодчества принес специалистам шурф, заложенный в алтарной части. Там были найдены следы алтарной южной апсиды (дьяконника) храма Андрея Боголюбского – первого храма.

«Мы видим, что собор был меньше, и эти существующие апсиды в эпоху Всеволода Большое Гнездо расширились. До сих пор их точное местоположение было неизвестно. А мы нашли отпечатки от камней и остатки кладки южной апсиды, и она была не там, где ее раньше рисовали, а чуть ближе, чем на планах Воронина. То есть теперь нам понятно, что конструкция была еще короче - приблизительно на полметра. Теперь мы сможем восстановить точные габариты алтарной части по имеющимся данным. У нас есть аналоги - Покрова на Нерли, Рождественский собор в Боголюбово, – все их строила одна и та же артель в одно и то же время. Найдя одну апсиду, мы реконструируем и две остальные. Это важный момент - перед реконструкцией очень хорошо отстроиться в размерах», - рассказал Дмитрий Яковлев, главный архитектор проектов Центральных научно-реставрационных проектных мастерских.

Архитектор говорит, что вполне вероятно часть находки оставят в раскрытом виде. Но, к сожалению, увидеть ее смогут только мужчины, так как женщинам вход в алтарную часть по церковным законам запрещен.

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