Зарплаты в районах Владимирской области оказались выше, чем в Ярославской области

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Несмотря на то, что 2022 год был экономически сложным, для рынка труда проблем не возникло. Даже наоборот: наблюдался заметный рост зарплат и снижение безработицы.

По официальной статистике Росстата, номинальная средняя зарплата увеличилась в прошлом году на 12,1 процента, то есть превысила 55 тысяч рублей. Однако ситуация сильно отличается как в отраслевом разрезе, так и в региональном, отмечают эксперты. Как показало исследование РИА Новости, в небольших и малых населенных пунктах средняя зарплата меньше, чем в крупных городах этого же региона, в среднем на 24 процента.

Для определения различий между зарплатами в крупных и средних городах эксперты РИА Новости составили рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования было использовано отношение средней зарплаты в провинции к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг. При этом при составлении рейтинга не учитывались показатели городов с населением свыше 200 тысяч человек.

Лидерами стали северные и дальневосточные регионы, в которых развита добыча полезных ископаемых вахтовым методом. На первом месте Ямало-Ненецкий автономный округ. Средняя зарплата в провинции — 116 тысяч, что в 4,9 раза больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. На второй строчке Ненецкий автономный округ с зарплатой 105 тысяч рублей (4,4 набора). Третье место у Магаданской области, где получают 117 тысяч рублей (4,3 набора).

Владимирская область расположилась на 46-й строчке рейтинга со средней зарплатой 41,3 тысячи рублей, что составляет 2,10 фиксированного набора товаров и услуг. Эксперты говорят о росте зарплаты на 17,1 процента. При этом в провинции получают 78 процентов от зарплаты в крупных городах (Владимир, Ковров, Муром).

Среди географических соседей наиболее благоприятная ситуация в Московской области, где в провинции зарабатывают по 63 тысячи рублей (2,86 набора). Также обогнала нас Нижегородская область с зарплатой в 42,7 тысячи рублей (2,22 набора).

Из наших соседей ниже 33 региона оказались Ярославская область (39,7 тысячи рублей и 2,09 фиксированного набора), Рязанская область (37,1 тысячи рублей и 1,98 набора товаров и услуг), Ивановская область (31,1 тысячи рублей и 1,64 товаров и услуг).

Самый большой разрыв между зарплатами в провинции и крупных городах - в Ингушетии, Кабардино-Балкарской и Чеченской Республиках.