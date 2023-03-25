Александр Авдеев указал властям Владимира на недостатки в работе

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На днях градоначальник Владимира Дмитрий Наумов выступил перед депутатами горсовета с докладом о проделанной работе. Присутствовавший на мероприятии губернатор Владимирской области Александр Авдеев после его доклада взял слово, и указал властям областного центра на моменты, которые следует взять на особый контроль.

Претензии силовиков

Александр Авдеев отметил, что работа мэрии видна не только жителям Владимира и области, но и гостям нашей области, а город с 1000-летней историей просто обязан выглядеть хорошо.

- Дмитрий Викторович (Наумов — авт.) подробно рассказал об успехах горадминистрации, реализации нацпроектов, государственных и муниципальных программ, проблематике, стоящей перед городом. Безусловно, есть чем гордиться, показатели неплохие, но есть и то, над чем предстоит поработать, - заметил губернатор.

В первую очередь глава региона остановился на строительных вопросах. В частности на том, что 370 тысяч квадратных метров введенного в эксплуатацию жилья это хорошо, но все-таки нужно понимать, что в 2022 году вводили некоторые долгострои 2018-2019 годов, что и дало рост цифр. А вот 50 аварийных домов, находящихся на территории города, следует расселять.

Есть и другие неприятные моменты.

- К сожалению, не могу не сказать, что на фоне других муниципалитетов именно к Владимиру самое большое количество претензий со стороны правоохранительных органов, и в данном случае эту ситуацию необходимо брать на контроль. Такого большого количества незаконных строений с превышением высотности и других параметров, столько обманутых дольщиков нет нигде, - заметил губернатор и потребовал от мэрии провести «работу над ошибками» в плане организации и администрирования.

Жилье дворникам

Говоря об итогах зимы, Александр Авдеев отметил, что количество жалоб на плохую уборку территорий и крыш во Владимире снизилось. Вместе с тем, нарекания еще остались.

- Конечно, количество техники, обслуживающей территории, явно недостаточно, и вопросы расширения парка коммунальной техники мы неоднократно обсуждали. Но машины сами по себе не ездят. Пока нужны люди для ручной уборки, механизаторы, ремонтники, озеленители. И конечно, 100 человек для более чем 300-тысячного города недостаточно, - отметил губернатор.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Александр Авдеев заметил, что для привлечения еще 100-150 человек нужно создавать комфортные условия работы с хорошей зарплатой и предоставляемым жильем. Для последнего пункта Александр Авдеев предложил продумать вопрос с общежитиями, маневренным фондом и жильем в рассрочку, которое сотрудники могли бы получать через 10 лет после работы на территории, как было в советские годы с дворниками.

О недоверии

Отдельно губернатор выделил ситуацию с обращениями граждан. Их поступило в 2022 году 2000 штук. Причем в 600 случаях люди пошли дальше и написали в Администрацию Президента.

- Это негативный результат, это значит, что власть на местах людей не услышала. Если этим не заниматься, уровень доверия к власти на местах будет падать, - сказал Авдеев.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Тут же глава региона передал несколько конкретных поручений властям города от владимирцев. В основном они касались благоустройства.

Экономический план

Отдельно Александр Авдеев остановился на бюджетных показателях, и особенно на собственных доходах Владимира, составивших 4,6 миллиарда рублей.

Глава региона полагает, что цифра эта хотя и неплохая, но все-таки для столицы региона маловата, и нужно добавить к ней не менее миллиарда рублей.

- Я обращаюсь к экономическому блоку. Помимо того, что надо создавать климат, работать с инвестициями, нужно иметь четкий план — какие промышленные площадки предоставляет город. Есть присоединенные территории, возможность создавать базу для малых и средних предприятий. Это план, который надо создавать на 3-5 лет, потому что без него, без плана поддержки с учетом местного и регионального бюджета и федеральных программ, невозможно будет нарастить налоговую базу. Экономика работает в связке. Вот Муром получит 600-800 миллионов на строительство промпарка. А Владимир в этих вопросах практически нигде не фигурирует — ни по созданию технопарков, ни индустриальных, промышленных парков, ни других программ, - заключил Александр Авдеев.

В заключение глава региона пожелал Дмитрию Наумову успехов в работе и выразил надежду, что совместными усилиями все вопросы удастся решить.