Владимирская область стареет и скатывается в демографическую яму

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В ходе доклада о состоянии медицины во Владимирской области Министр здравоохранения региона Артем Осипов рассказал, что хотя продолжительность жизни удается немного увеличивать, но в целом цифры по рождаемости и смертности пока у нас не самые лучшие. И вряд ли улучшатся в ближайшие годы.

Женщины не рожают

Доклад этот проходил во время заседания расширенной коллегии минздрава. В начале выступления министр сделал акцент на том, что ковидная история во Владимирской области практически завершена. Однако теперь перед медициной стоит масса других проблем.

В частности, одной из них является неумолимое старение населения. По словам Артема Осипова, во Владимирской области число жителей старше 55 лет составляет 40 процентов, что весьма много.

- Это говорит о том, что наш субъект входит в регионы с высокой долей стареющего населения, - констатировал главный врач региона, после чего напугал новыми данными, которые представил, как ближайшую перспективу региона. Речь идет о количестве молодежи в возрасте 15-20 лет.

- Их в два раза меньше чем тех, кто составляет основную долю населения в возрасте от 30 до 50 лет. И демографический провал впереди, - заявил Осипов.

По словам руководителя областного здравоохранения, неприятная тенденция к снижению числа молодежи неминуемо приведет к снижению уровня рождаемости, причем эта тенденция будет не только сохраняться, но еще и нарастать. Вдобавок ко всему начнет снижаться количество первородящих женщин, и врачам придется очень постараться, чтобы не закрыть роддома.

- Мы сможем сохранить потенциал по рождаемости, только если в семьях будут появляться на свет второй, третий и последующие дети, но число первородящих женщин станет прогрессивно снижаться, - привел мрачную картину министр здравоохранения.

Подытожил Артем Осипов очевидным фактом — при таком раскладе число людей старшего возраста, наоборот, будет неуклонно увеличиваться.

Мужчины умирают чаще

И без того невеселую картину дополняет ситуация со смертностью населения. Тут надо оговориться, что в целом показатели по продолжительности жизни, спускаемые федеральным минздравом, в регионе выполняются. Так, сейчас ожидаемая продолжительность жизни владимирца составляет 70,5 лет, что немного выше прежнего показателя, а в 2023 году должна достичь планки в 71,8 года. При этом перед областью ставится задача со всей страной выйти на показатель продолжительности жизни в 76 лет.

Согласно статистике, смертность во Владимирской области снизилась по сравнению с 2021 годом на 20,5 процента (ковид закончился), но все равно остается ниже среднероссийского показателя. А вот, например, за Уралом или в Москве люди живут дольше, причем разница в показателях пока только растет. При этом за ковидный период мы «растеряли» 4 года ожидаемой продолжительности жизни, и по итогам 2022 года пока еще этот показатель не догнали.

Говоря о структуре смертности, Артем Осипов особо отметил, что умирают у нас чаще мужчины, причем разница между ними и женщинами просто огромная.

- В 2021 году мужчины умирали в 3,5 раза чаще женщин, а в 2022 году смертность мужчин выросла в 4,1 раза, - констатировал Артем Осипов и назвал такие цифры «неприличными».

Основных причин, по которым владимирцы уходят в мир иной, причем зачастую раньше времени, две. Первой являются болезни системы кровообращения, что свойственно для всех жителей России. А вот на втором месте во Владимирской области даже не болезни, а, как говорят доктора, «внешние причины».

- Немногие субъекты могут «похвастаться» внешними причинами на второй позиции. - заявил Осипов. - Все-таки обычно они идут на третьем месте, но такова особенность нашего субъекта.

Под этим термином в первую очередь понимаются различные химические отравления, включая наркотики, а также дорожно-транспортные происшествия. Так что хорошие дороги тоже могут повлиять на продолжительность жизни владимирцев.

Напоследок Артем Осипов добавил, что во Владимирской области также остро стоит вопрос хронической алкоголизации, который тоже необходимо решать. Однако конкретных шагов министр пока не озвучил.