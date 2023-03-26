На Танеевский фестиваль во Владимире приедут солисты Большого и Мариинского театров

Владимирский камерный хор. Фото с сайта Центра классической музыки.

С 1 по 8 апреля в областной столице пройдет V Танеевский фестиваль. 1 апреля 1998 года организатор и лидер Владимирского государственного симфонического оркестра Артем Маркин провел первую репетицию нового коллектива, и вот спустя четверть века маэстро выведет его на сцену, чтобы открыть новую фестивальную программу.

Гости из Северной столицы

В первый день прозвучат сочинения Петра Чайковского, в том числе редко исполняемый Третий фортепианный концерт, завершенный Танеевым, и Игоря Стравинского (дивертисмент из балета «Поцелуй феи»). Сольную партию в концерте исполнит гость из северной столицы Александр Кашпурин, который совмещает амплуа успешного пианиста, преподавателя Санкт-Петербургской консерватории и руководителя театра «Реплика», ставящего необычные спектакли-концерты. Начало в 18.30. Цена билета — 550-650 рублей.

Александр Кашпурин. Фото с сайта Центра классической музыки.

3 апреля прозвучат два квинтета Сергея Танеева. Музыкальные шедевры композитора предстанут в интерпретации Квартета имени Танеева, в составе которого играют солисты Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Илья Козлов, Дмитрий Корявко, Денис Гончар, Дмитрий Еремин, пианист Александр Кашпурин и знаменитый виолончелист Алексей Васильев. Начало в 18.30. Цена билета — 450-550 рублей.

Квартет имени Танеева. Фото с сайта Центра классической музыки.

4 апреля Владимирский камерный хор и Алексей Васильев предложат слушателям оригинальную программу, составленную из раритетных произведений для виолончели и хора. В нее вошли триптих Антона Аренского на слова Афанасия Фета, «Святый» английского композитора ХХ века Джона Тавенера, «Lux aeterna» («Свет вечный») нашего современника Сергея Екимова – новое сочинение, написанное в 2015 году. В исполнительскую практику также будет возвращен Концерт для виолончели и камерного хора московского композитора Александра Холминова, не звучавший со сцены четыре десятилетия. Начало в 18.30. Цена билета — 450-550 рублей.

7 апреля в программе фестиваля – вокальный вечер. Прозвучат произведения Сергея Танеева, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Николая Метнера, Михаила Глинки. В Центре классической музыки выступят солистка Мариинского театра в Санкт-Петербурге, лауреат международных конкурсов Ирина Шишкова (меццо-сопрано), выступающая на самых престижных сценах мира, солистки ЦКМ Татьяна Прокушкина (сопрано) и Анастасия Хорошева (меццо-сопрано), а также контратенор Василий Хорошев – уроженец Владимира, окончивший Московскую консерваторию и покоривший многие крупнейшие сцены России и стран Европы. Начало в 18.30. Цена билета — 450-550 рублей.

8 апреля, в день закрытия фестиваля, прозвучит опера «Скупой рыцарь» Сергея Рахманинова. Исполнят ее солист Гамбургской оперы, приглашенный солист Большого театра Владимир Байков в партии Барона, солисты Московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова Артём Гарнов, Сергей Писарев и Борис Жуков, артист Ансамбля имени А. В. Александрова Дмитрий Трунов. Начало в 18.30. Цена билета — 550-650 рублей.

Стоимость абонемента на все концерты — 2 тысячи рублей. Программа доступна к посещению по Пушкинской карте.

Творческие встречи

В афишу фестиваля наряду с симфоническими концертами войдет и просветительская программа «Народная консерватория». Ее название связано с одноименным образовательным учреждением, основанным Танеевым в 1906 году. Откроет программу 2 апреля традиционная встреча популярного музыковеда Артема Варгафтика с участниками Квартета имени Танеева из Санкт-Петербурга. Квартет не раз выступал во Владимире, известен как один из ведущих отечественных камерных ансамблей, особое внимание уделяющий исполнению русской и советской музыки. Именно «танеевцами» был впервые исполнен 15-й квартет Шостаковича, и этому событию будет посвящен рассказ. Начало в 18.30.

Артем Варгафтик. Фото с сайта Центра классической музыки.

5 апреля состоится творческая встреча с петербургским композитором, дирижером и педагогом Сергеем Екимовым, который представит с Владимирским камерным хором несколько своих сочинений. Начало в 16.00.

6 апреля просветительскую программу «Народная консерватория» продолжит творческая встреча с московским филологом Михаилом Пащенко. Основной фокус его исследований – сравнительное литературоведение, историческая поэтика, музыка и литература (синтез искусств). Среди его работ выделяется книга «Сюжет для мистерии: Парсифаль – Китеж – Золотой петушок», в которой автор демонстрирует уникальный филологический подход к оперному либретто без погружения в нотный текст. О ней и пойдет речь на творческой встрече. Начало в 18.30.

Вход на творческие встречи по бесплатным пригласительным билетам (их можно взять в кассе Центра классической музыки).