Владимирские врачи не запускают единую регистратуру из-за технических ошибок

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Ввод в работу единой медицинской регистратуры региона несколько застопорился, хотя должен был произойти еще 1 марта. Ранее Минздрав региона объяснял это тем, что еще не все регистраторы успели пройти обучение, однако теперь озвучены новые причины.

Министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов выступил в правительстве региона с докладом о состоянии регионального здравоохранения и планах на 2023 год.

В ходе доклада затронул он и злободневную тему, касающуюся «Инцидента-38» - федерального пилотного проекта по введению единой регистратуры по записи к врачу, в котором участвуют 18 субъектов России, включая Владимирскую область.

- Сейчас столкнулись с тем, что провели организационную работу с главными врачами, все понимают, как отслеживать работу колл-центров, но столкнулись с тем, что наша база данных содержит достаточно большое количество информационных ошибок, - рассказал министр Осипов.

Практика показала, что зачастую где-то с ошибками указаны данные СНИЛС, а кое-где и вовсе путаются буквы «ё» и «е». Все это мелочи, но они существенно затрудняют переход на новую систему.

- Соответственно, сейчас главные врачи вместе с Медицинским информационно-аналитическим центром каждую неделю обрабатывают технические ошибки, чтобы можно было сдвинуться дальше. Когда я увижу, что ошибки минимизируются, а врачи 90 процентов рабочего времени будут работать по электронному расписанию, тогда мы запустим наш колл-центр во весь рост, - пообещал Артем Осипов.

Министр добавил, что с организационной и технической точки зрения для начала работы единой регистратуры уже все готово, но момент запуска переносят специально, чтобы решить вопрос с ошибками. Точную дату запуска колл-центра министр пока так и не назвал.

Отдельно главный врач региона отметил, что сейчас в ведомственных соцсетях Минздрава Владимирской области, а также в его телеграм-каналах удалось охватить аудиторию в 40 тысяч человек, причем целевой показатель предусматривает, чтобы не менее 3 процентов жителей имели с Минздравом «прямую связь».

Артем Осипов напомнил, что в сравнительно новом-телеграм канале Минздрава, где можно решить вопрос записи к врачу, собралось уже 5000 участников, и Владимирская область стала первой в России не только по числу участников такого канала, но и по оперативности ответов от главных врачей и представителей регионального Минздрава.