В центре Владимира вновь расцвет пасхальное дерево

. Фото: Виктория СУХОВА

Накануне Пасхи, которую в этом году православные будут отмечать 16 апреля, во Владимире уже в четвертый раз расцветет пасхальное дерево. Увидеть его, по традиции, можно будет на смотровой площадке Успенского собора. В этот раз реликтовую липу украсят 40 тысяч деревянных яиц, расписанных жителями и гостями областной столицы.

Некоторые жители беспокоятся, выдержит ли такой вес дерево. Волноваться не стоит — каждый год инициаторами акции, баскетбольным клубом «Владимирские львицы», заказывается экологическая экспертиза липы. Она показала, что дерево может выдержать вес в полторы тонны!

. Фото: Виктория СУХОВА

10 тысяч деревянных символов Пасхи закупили на фабрике в Нижегородской области. От желающих получить яйца для росписи нет отбоя.

- В этом году акция стартовала 20 апреля, и уже за первые дни мы раздали около семи тысяч заготовок! Приятно, что их забирают не только наши постоянные участники — коллективы, но и обычные владимирские семьи. Для нас, пожалуй, это особенно ценно. От семей и детей мы получаем настоящие шедевры, - говорит куратор проекта «Пасхальное дерево» Нани Дарсалия.

Необычная акция вызывает интерес не только рядовых горожан, но и российских звезд – певца Льва Лещенко, художника Никаса Сафронова, шоумена Дмитрия Нагиева, артистов Антона и Викторию Макарских, ведущего Ивана Урганта, путешественника Федора Конюхова и других. На днях про пасхальное дерево в своем телеграме рассказал актер Дмитрий Певцов. В общей сложности, за первые три года в проекте приняли участие 3785 человек и 357 организаций.

- Приятно, что идею пасхального дерева начали подхватывать и другие города. Нам недавно позвонил предприниматель из Омска, интересовался, где мы покупаем деревянные заготовки, во сколько они нам обходятся и уточнял другие нюансы. В этом году он уже не успеет реализовать задумку, а вот в следующем году у омичей может появиться свое пасхальное дерево, - рассказала Нани Дарсалия.

Фото городской администрации.

Обычно расписные писанки на зиму с дерева снимают, но в этом году экскурсоводы очень просили их оставить. Они красиво и красочно смотрятся на фоне заснеженного города и очень нравятся туристам.

- И все же мы понимаем, что дереву нужно дать немного отдохнуть, да и яйца прошлых лет необходимо перебрать, просушить, обновить ленточки. Поэтому на этой неделе мы их на время снимем. А уже накануне Пасхи, 14 и 15 апреля, вновь приедет автовышка, чтобы украсить липу и еще одно рядом стоящее дерево, которое переплелось с ней кроной. Уверена, выйдет очень красиво, - подчеркнула Нани Дарсалия.

КОНКРЕТНО

Чтобы получить деревянные заготовки для росписи, необходимо направить заявку по адресу электронной почты: sv_vladimir@list.ru, указав контактные данные (ФИО, название организации, телефон) и количество необходимых заготовок. Телефон для справок: 8-920-908-88-55.

КСТАТИ

Идея украшения дерева пасхальными яйцами не нова. Вот уже полвека, начиная с 1965 года, в городке Заальфельд немец Фолькер Крафт вместе со своей семьей к празднику Пасхи украшает яблоню в саду расписными яйцами. На чудо-дерево приезжают полюбоваться туристы со всего мира. Платы за посещение немец не берет, зато за 6 долларов продает деревянные яйца, расписанные вручную.