Владимирцы предпочитают молоко и мясо

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы составить картину того, как живут россияне сегодня, Росстат один раз в пять лет проводит Выборочное наблюдение рациона питания населения. Во Владимирской области 23 интервьюера с 6 по 25 апреля опросят 460 домохозяйств — 320 в городе и 140 в деревнях и селах.

Жителей области попросят ответить на вопросы о составе семьи, организации домашнего питания, о работе, состоянии здоровья, следовании принципам здорового питания, физической активности, суточному воспроизведению рациона питания.

Во Владимирстате говорят, что от полноты и достоверности сведений, полученных во время опросов, зависит объективность информации, а значит, принятие решений на уровне Правительства РФ, направленных на улучшение уровня и качества жизни населения. Например, ответы будут использованы для разработки рекомендаций по составу наборов продуктов для определения величины прожиточного минимума и форм оказания адресной социальной помощи нуждающимся.

На сегодняшний день опубликованы результаты выборочного наблюдения за предыдущие годы. Исходя из них, мы можем увидеть, как выглядел рацион среднестатистического жителя области в 2018 году. Респондентам 14 лет и старше нужно было выбрать, какие продукты появляются в их рационе питания ежедневно или несколько раз в неделю.

И вот что получилось. Молоко и кисломолочные продукты включали в свой рацион 82,8% населения. Птица (отварная, жареная) встречалась на столах у 80,7% жителей, а мясо появлялось у 77%. Овощи, за исключением картофеля, ели 74,2% опрашиваемых, сыр покупали 60,6%. Сосиски и различные колбасы встречались в рационе 54,7% владимирцев. Свежие фрукты предпочитали добавлять в свой рацион 57,3%. Рыба в рационе встречалась не часто: 37,8% ели ее в отварном или жаренном виде, а соленую и копченую рыбу - всего 3,2% населения. Шоколад и конфеты были на столах 33,5% жителей региона, а вот торты и пирожные добавляли в свой ежедневный рацион всего 5,3%.

Ежедневный рацион питания у мужчин и женщин немного отличался. Женщины чаще употребляли молоко и кисломолочные продукты, птицу, овощи, свежие фрукты, сыр, отварную и жареную рыбу, а также шоколад, конфеты, торты и пирожные. Мужчины больше налегали на мясо, сосиски и колбасу, соленую и копченую рыбу.

Ежедневно завтракали 94,9% населения, а вот полный отказ от первого приема пищи практиковали 1,4%. Горячее питание (не считая чая, кофе, других горячих напитков) присутствовало в рационе по нескольку раз в день у 93,3% жителей 33 региона. Один раз в день горячее питание предпочитало 6,2% населения, и еще 0,5% и вовсе отказывалось от горячей пищи.

Вполне возможно, что за пять лет кулинарные привычки жителей области изменились. Как будет выглядеть рацион питания современных владимирцев, покажет предстоящее выборочное наблюдение.