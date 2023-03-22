Александр Авдеев призвал проверить психологический климат среди врачей

. Фото: Артем КИЛЬКИН

На заседании не только подводили итоги, но и ставили задачи на будущий год. В частности там выступили федеральный министр здравоохранения Михаил Мурашко и губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Оба указали как на достоинства, так и на недостатки в работе областной медицины.

Продолжительность жизни

Михаил Мурашко, выступивший по селектору, похвалил владимирских докторов за работу, но тут же заметил, что пока продолжительность жизни в регионе составляет 70,5 лет, что ниже среднероссийского показателя. Между тем, Президентом России поставлена задача к 2030 году достичь планки в 78 лет. Есть и другие нарекания.

- Владимирская область имеет низкий показатель младенческой смертности, но рождаемость составила 6,7 на 1000 населения, что тоже значительно ниже среднероссийского уровня, - добавил Мурашко.

Тут же министр поставил главные задачи: увеличить в 2023 году продолжительность жизни до 71,8 года, выработать мероприятия по снижению общей смертности, в том числе смертности от «внешних причин» - употребления наркотиков, алкогольных напитков, ДТП и прочего. Наконец, следует продолжать развивать цифровые технологии.

Губернатор Александр Авдеев в своей речи, обращенной к руководителям областных медучреждений, обратил внимание на то, что критику следует учесть не только от министра, но и от простых жителей.

Глава региона напомнил, что во Владимирской области по-прежнему не хватает 1000 врачей, и выразил надежду, что открывающийся осенью филиал Приволжского исследовательского медицинского университета позволит выправить ситуацию в лучшую сторону.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

А говоря о строительстве новых больниц, Авдеев упомянул акушерский корпус Ковровской многопрофильной больницы, который в 2020 году начали строить, но завершить не могут до сих пор.

- Надо признать в каком-то смысле головотяпство, которое приводит к тому, что реконструкция корпуса тянется и заканчивается уголовным делом. Поэтому обращаю внимание минздрава (регионального — авт.) и тех, кто сам является заказчиком своих ремонтов. Отнеситесь очень внимательно к конкурсным документациям, сметам, потому что если сразу упустить, после будет очень тяжело, - заявил губернатор.

«Качество медицины видно по лицу человека»

Далее Авдеев переключился на чисто человеческие проблемы и сразу вспомнил историю с умершим мальчиком из Юрьев-Польского.

- Никакие слова соболезнования не помогут маме. Такие ошибки надо признавать, делать выводы и менять систему, - обратился Александр Авдеев к главврачам. - Я прошу Минздрав как-то повышать качество услуги и ответственность за врачебные ошибки. Большая просьба к Артему Алексеевичу (министру здравоохранения региона Осипову — авт.), Константину Николаевичу (вице-губернатору Баранову — авт.), ко всем главврачам: посмотреть на моральную обстановку в коллективах.

Тут губернатор в качестве примера привел Станцию скорой медицинской помощи Владимира.

- Станция «скорой помощи» тоже уже чуть не притча во языцех. Коллектив прирос более чем на 120 человек, фонд зарплаты вырос с 270 до 340 миллионов рублей, при этом во врачебное сообщество летят камни со словами, что урезали зарплату, - добавил глава региона.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Губернатор попросил главных врачей выяснить моральную обстановку среди подчиненных и выяснить причины конфликтных ситуаций. Александр Авдеев считает, что за каждой подобной историей скрываются конкретные люди с «личным корыстным интересом».

Помимо морального облика людей в белых халатах губернатор остановился на показателе удовлетворенности сферой здравоохранения. Как правило, эту удовлетворенность у нас выясняют при помощи всяческих опросов и анкет.

- Существуют анонимные опросы, фокус-группы. Но мы люди взрослые и по лицу человека видим — доволен он или не доволен. Если его в приемной Больницы скорой помощи обхамили, чуть не выгнали, как это вообще? Вопрос — зачем мы это делаем? – резюмировал губернатор и вновь указал главврачам зорко наблюдать за этой ситуацией.

В остальном глава региона заметил, что здравоохранение во Владимирской области становится лучше, а его заместитель Константин Баранов, курирующий медицину, пообещал учесть критику и исправить ошибки.