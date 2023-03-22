Во Владимирской области жителям 1595 домов пересчитают плату за тепло

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежегодно в марте во Владимирской области ресурсоснабжающие организации проводят корректировку платежей за отопление. Не у всех, лишь у тех, кто в течение года платит одинаковую сумму за коммунальные услуги, а не по факту.

Если дом потребил больше тепловой энергии, чем было оплачено жителями за 2022 год, то людям придется доплатить за неоплаченную энергию. Если же потреблено меньше тепловой энергии, то жильцам вернут их деньги. Вернее, просто им будут приходить «платежки» с нулевыми счетами до тех пор, пока долг коммунальщиков не будет погашен.

- По собранной информации с крупных теплоснабжающих организаций региона, корректировка платы пойдет по жителям 1595 домов. По 554 домам будет доначисление оплаты в размере 52,6 миллиона рублей. По 1041 дому будет корректировка в сторону снижения. В общей сложности жителям вернут 117,8 миллиона рублей, - рассказала главный жилищный инспектор области Елена Андреева.

Если сравнивать с корректировкой за 2021 год, то тогда жители доплатили в пять раз больше - 312,5 миллиона рублей, а получили всего 18 миллионов.

Рассрочка с переплатой

Во Владимире работают два крупных поставщика тепла — компании «ЭнергосбыТ Плюс» и «Владимиртеплогаз». В обеих отмечают, что в этом году значительно сократилось число жителей, которые получат квитанции с большими суммами.

У «Владимиртеплогаза» корректировка платы за отопление коснется 795 домов. По 474 домам жителям вернут 56 миллионов 294 тысячи рублей. По 321 дому доначисление составит 32 миллиона 900 тысяч рублей. При этом средний размер платы увеличится на 27 рублей за квадратный метр. Минимальный размер доплаты составит 1,24 рубля за квадрат, а максимальный — 309,88 рубля (для жителей дома №2/11 по улице Моховая в Коврове).

Компания «ЭнергосбыТ Плюс» проведет корректировку для жителей 647 домов Владимира. 29 тысяч человек заплатят меньше, общая сумма возврата составит 35,52 миллиона рублей. А вот жителям 216 домов (это 14,9 тысяч человек) придется доплатить в общей сложности 18,18 миллиона рублей.

- Хочу обратить внимание клиентов, которые во втором полугодии 2022 года перешли на расчеты в компанию «Владимиртеплогаз» - это жители микрорайонов Юрьевец и Коммунар. В начале апреля они получат от нас квитанции за месяцы отопительного сезона первого полугодия. Среди них 34 дома (2,3 тысяч абонентов) получат доначисления на 5,19 миллиона рублей, - отметил директор владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.

Валерий Маковский, Елена Андреева, Сергей Никитин. Фото: Виктория СУХОВА

Жителям, у которых плата за отопление будет превышать более чем 25 процентов, могут предоставить рассрочку. К слову, в теплоснабжающих организациях говорят, что к рассрочке жители прибегают редко, стараются оплатить всю сумму за один раз.

Переход на «зимнюю» оплату

Большие суммы жителям насчитывают по разным причинам. Чем больше тепла теряет дом из-за отсутствия или нарушения изоляции на трубопроводах, в открытых окнах, на чердаках, тем выше сумма в платежке. Кроме того, на размер суммы в квитанции влияет качество работы управляющей компании. В ряде домов причиной корректировки стал неполный рабочий период общедомового прибора учета, возникшей из-за ремонта, поверки или замены.

- Если жители не согласны с суммой в квитанции, они всегда могут обратиться в жилищную инспекцию, и мы проведем проверку. Но надо отметить, что массовых жалоб мы не получаем, есть единичные обращения, - рассказала Елена Андреева.

Уже скоро разногласий по оплате квитанций не будет. С 1 октября все дома во Владимирской области должны перейти на систему 1/7, то есть оплачивать отопление по факту и только зимой. А значит жители домов, которые сейчас платят за горячие батареи в течение всего года, последний перерасчет получат в следующем апреле (с корректировкой за отопительный период в начале 2023 года).

В региональном Правительстве и теплоснабжающих организациях такой переход поддерживают, поскольку каждый раз из-за «13 квитанций» у людей возникает недовольство. На сегодняшний день на систему 1/7 перешли уже 65 процентов домов.