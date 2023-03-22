Во владимирских магазинах цены растут со скоростью больше 10 процентов в месяц

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Исходя из заголовка, можно было бы ожидать чего-то совсем ужасного. Однако во владимирском отделении Центробанка РФ подсластили горькую пилюлю: в феврале во Владимирской области годовая инфляция снизилась с 12,74 до 11,91 процента. Однако уровень инфляции в регионе все равно выше, чем в ЦФО и в России (11,43 процента и 10,99 процента соответственно).

Влияние на динамику цен оказали: расширение предложения ряда продовольственных и непродовольственных товаров, снижение издержек производителей, а также сдержанная потребительская активность.

«Заморозка» цен на молоко и рыбу

Если мы говорим о продовольственных товарах, то темп прироста снизился до 11,18 процента.

В регионе стали выпускать больше сырого молока, а значит и предложений стало больше, что привело к снижению темпа роста цен не только на этот продукт. Также на динамику повлияло и снижение издержек животноводов, которые получили льготные кредиты на закупку зерна, премиксов, витаминов.

Из-за замедления роста цен на молоко сократились издержки у производителей сливочного масла и сыра, а значит, цены на них тоже поднялись незначительно. Плюс региональные предприятия стали производить больше молочных продуктов, что не могло не повлиять на динамику стоимости.

Цены на рыбу и морепродукты также замедлили свой рост, так как в регион стали завозить больше соответствующего товара. Тут все просто – российские предприятия активизировались в вылове морской продукции с начала года.

Холодильники и стиральные машины по старой цене

Что касается непродовольственных товаров, то годовой темп прироста цен снизился до 12,38 процента.

Инфляция за февраль 2023 года.

Из-за того, что владимирцы стали меньше покупать бытовой техники, а предложение за счет развития параллельного импорта увеличились, замедлился рост цен на холодильники, стиральные машины и телевизоры. Дополнительно на динамику цен повлиял эффект высокой базы прошлого года, связанный с ускорением удорожания этих товаров в феврале прошлого года из-за ослабления рубля.

Кроме того, увеличение объемов производства одежды и обуви российскими предприятиями легкой промышленности после ухода с рынков ряда иностранных брендов увеличило их предложение, что повлияло на снижение годового темпа прироста цен на эти товары.

Поездка на Черное море влетит в копеечку

А вот услуги в феврали наоборот показали инфляционный рост. В последний месяц зимы темп инфляции в сфере услуг вырос до 12,6 процента. Рост спроса на отдых в России привел к повышению цен на путевки на Черноморском побережье. Из-за популярности внутреннего туризма выросла стоимость авиабилетов. А если кто-то думал, что автобусом будет дешевле, то нет – здесь подорожали запчасти, необходимые для ремонта автопарка. А это привело к индексации тарифов на пригородные и междугородние поездки.

- 17 марта Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых для того, чтобы снизить инфляцию и защитить доходы и сбережения граждан. Текущие темпы прироста цен остаются умеренными. Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5–7 процентов в 2023 году и вернется к 4 процентам в 2024 году, — подчеркнула управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.