Во Владимирской области пик половодья придется на середину апреля

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По прогнозу синоптиков, во Владимирской области реки начнут освобождаться ото льда уже в первой половине апреля. На сегодняшний день практически вскрылись реки Судогда и Серая. Пока никакого урона они не принесли. Но в МЧС считают, что стоит готовиться к худшему сценарию.

- В этом году пропитанность снега водой почти в три раза выше нормы, но активного таяния мы пока не наблюдаем. Конечно, днем уже плюсовые температуры и часть снега сошло, но вместе с тем были и осадки. Поэтому ожидаем, что половодье будет выше средних многолетних значений, на уровне 2013 года. Тогда серьезно затопило территории и дома в Собинском районе, Судогде, Александрове, Мстере. Эвакуировали людей даже в Киржаче, что совсем не типично для этого города, - рассказал заместитель начальника регионального управления МЧС Петр Денисов.

При наихудшем варианте развития событий в зонах возможного подтопления могут оказаться 24 населенных пункта в 13 муниципалитетах, 40 участков автомобильных дорог, 6 мостов в Александровском, Собинском и Юрьев-Польском районах. Подтопить может 220 приусадебных участков, а территории Вязниковского, Муромского, Суздальского, Судогодского районов может отрезать от «большой земли».Всего речь идет о 32 населенных пунктах (1377 домов, 969 человек, из них 99 дети).

- Если раньше мы спрашивали жителей, хотят ли они эвакуироваться или нет, то в этом году мы будем эвакуировать их в обязательном порядке. Уже подготовлено 92 пункта временного размещения, где есть все необходимое для жизни. Но, несмотря на это, люди должны заранее подготовить документы, деньги, лекарства, а также позаботиться об имуществе и домашних животных, - уточнил Петр Денисов.

Петр Денисов. Фото: Виктория СУХОВА

Сейчас в МЧС мониторят обстановку с помощью 11 гидрологических постов и 16 водомерных линеек. Во время половодья наблюдать за реками будут 4 беспилотные авиационные системы и вертолет МИ-8. На помощь в случае сильного разлива готовы прийти больше 7 тысяч спасателей, почти 2 тысячи единиц техники, 118 плавательных средств.

Сейчас сотрудники МЧС проверяют готовность муниципалитетов, полностью готовы только два, остальные устраняют разные недочеты. В частности, не у всех есть резервные средства для жизнеобеспечения или не до конца настроена система оповещения.

Тем не менее, уже решен вопрос о заблаговременной выплате пенсий, организована работа 95 магазинов и 13 автолавок, подготовлены 35 медицинских учреждений (23 ФАПа и 12 районных больниц).

КСТАТИ

Самое масштабное половодье было в 1926 году. Тогда Ока поднялась на 10-11 метров. В Муромском районе людей приходилось эвакуировать с крыш домов.

Если говорить про наши дни, то Владимир серьезно затапливало в 2005 году. Тогда Рпень залила переход у Химзавода, а Содышка - половину дач по берегам.