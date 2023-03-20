Александр Авдеев о Доброграде: «Невозможно посадить картошку, а на следующий день ждать, что она уже вырастет»

Фото Правительства Владимирской области.

Первая в этом году пресс-конференция губернатора Владимирской области Александра Авдеева была посвящена большому количеству тем. В частности у главы региона спросили о том, как реализуется проект развития Доброграда, на который Правительство 33 региона взяло инфраструктурный бюджетный кредит размером 3,8 миллиарда рублей.

- Самый большой инфраструктурный кредит был взят на развитие города Доброграда. Однако там на данный момент выполнено очень мало. И целевые показатели гораздо ниже запланированных. Например, вместо 4300 рабочих мест создано только чуть более 300. И по каждому показателю так. Не получится ли так, что этот инфраструктурный проект просто схлопнется? – спросили журналисты.

Однако Александр Авдеев не согласился с тем, что у Доброграда серьезные проблемы. Отметив, что, во-первых, инфраструктурные кредиты выдаются на 15 лет, а значит, время на выполнение всех целевых показателей еще есть.

- Но я начну издалека. В Советском Союзе была практика строительства новых городов. На территории РСФСР, к примеру, было построено около 50. У нас в области тоже есть такой город – город Радужный. И это было очень не глупо. Ведь в городе было новое жилье, вся инфраструктура с больницами, садиками, школами также создавалась с нуля. Поэтому Доброград – это уже не частный проект. По сути, мы вкладываемся в строительство нового города.

По словам Александра Авдеева, область ожидает, что в результате федеральных инвестиций в развитие территории и располагающейся на ней особой экономической зоны, доход в течение 15 лет составит не менее 15 млрд рублей.

- Там тысяча реально проживающих жителей, около 200 постоянных рабочих мест и более 1000 – временных, связанных с активной инвестиционной деятельностью. Требовать сейчас конечный результат реализации проекта слишком рано. Это всё равно, что посадить картошку первого мая, а второго мая уже возмущаться, а почему картошка до сих пор не выросла. Она, конечно же, не вырастет за несколько дней. Сейчас в Доброграде строятся три предприятия, готовится к заключению ещё ряд инвестиционных соглашений. В прошлом году сдано 18 тысяч квадратных метров жилья, в следующем будет 50 тысяч, а должно быть сдано 150-180 тысяч квадратов за весь период. С такими темпами строительства – это три года. Даже со смещением на год-два, более выгодного проекта во Владимирской области нет. Современная задача – создавать не моногорода, а многопрофильную диверсифицированную экономику, – отметил глава региона.

Также губернатор пояснил, с чем связаны сложности при реализации проекта. По мнению главы региона во многом они связаны с санкционным давлением и удорожанием стройматериалов и оборудования.

- Мы тут, конечно, храбримся. Говорим, что санкции на нас никак не подействовали. Но это не так. Есть проблемы определенные с поставкой оборудования. Изменилась инвестиционная составляющая. Однако появляются новые ниши по импортозамещению, которые позволяют заключать выгодные контракты.

После этого губернатор анонсировал, что на следующей неделе в Доброград отправится большая делегация, состоящая из областных чиновников, депутатов Законодательного собрания. Они должны оценить, есть ли проблемы с реализацией проекта, и что нужно сделать для ускорения темпов выполнения проекта.

СПРАВКА «КП»

Инфраструктурный бюджетный кредит на комплексное развитие города Доброград был взят в 2021 году. Инфраструктурный бюджетный кредит планируется использовать для создания комфортных условий для жизни и работы в муниципальном образовании для дальнейшей акселерации особой экономической зоны «Доброград-1». Проект включает строительство инженерной инфраструктуры для жилой застройки площадью 186,8 тысячи квадратных метров, школы на 825 мест, двух детских садов на 220 мест каждый, гостиничного комплекса, вейк-парка и термального комплекса, а также развитие дорожной инфраструктуры для резидентов особой экономической зоны.