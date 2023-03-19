Во Владимир съедутся кукольные театры со всей России. Билетов уже мало

Спектакль "Домик для улитки".

Меньше месяца осталось до начала третьего Международного фестиваля бэби-спектаклей «МалышОК». В этом году на сцене Владимирского областного театра кукол выступят артисты из 13 городов России: Москвы, Барнаула, Горловки, Йошкар-Олы, Костромы, Кургага, Нижнего Тагила, Орла, Смоленска, Ставрополя, Сургута, Тольятти и Рыбинска. В онлайн-программе фестиваля участвуют театры из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

Владимирцы, по всей видимости, с нетерпением ждали возвращения кукольного фестиваля. Иначе как объяснить, что на некоторые постановки билеты уже полностью раскуплены? Однако на многие спектакли попасть еще можно. Все билеты по 380 рублей.

Интерактив для самых маленьких

Самым маленьким зрителям, до трех лет, советуем посетить интерактивный спектакль «Тайны подводного мира» от Смоленского театра имени Светильникова. Малыши узнают о том, кто живет под водой, потанцуют с дельфинами, поиграют в мяч с морскими котиками, услышат голос кита и еще многое другое. А самое главное - каждый маленький зритель найдет жемчужину. Спектакль покажут 5 апреля в 17 и 19 часов, 6 апреля в 10.00.

Еще одну интерактивную постановку для самых маленьких «Сны о реке» покажут владимирские артисты. Шелковая река, деревянная уточка, мягкие кочки, прозрачные стрекозы, светящийся карп: герои, которые будут сопровождать зрителя во время спектакля. Юных театралов ждут 5 апреля в 19 часов.

«Большое путешествие маленькой тучки» – первый спектакль Нижнетагильского театра кукол для самых маленьких детей. Сказка повествует о приключениях маленького облачка, которое мечтало стать грозовой тучей. С помощью звуко-световых эффектов, а также эмоций персонажей волшебная история доступно, зрелищно и увлекательно рассказывает о том, как меняются времена года, идет снег, распускаются цветы, лает собака, поют птицы, а также объясняет такие понятия как «радость», «грусть» «добро», «дружба». Вместе с актрисами зрители играют в снежки, лепят снеговика, считают яблоки на дереве, наряжают елку и гуляют по лужам! В финале каждый зритель при помощи родителей и актеров сможет смастерить маленькую тучку. Спектакль покажут 6 апреля в 10.30, 12.00 и 14.00.

Алтайский театр кукол «Сказка» познакомит малышей со спектаклем «Молоко». По молочным рекам к млечному пути ведет театральная инсталляция, в которой галактические символы и образы сочетаются с узнаваемыми формами и персонажами. Сценическое пространство заполняет звучание экзотических инструментов - ханга, калимбы, рейнстика. Акустическая среда создает особую атмосферу и позволяет зрителю принять самостоятельное решение - взаимодействовать с актерами или просто наблюдать за происходящим.

Артисты из Йошкар-Олы покажет спектакль «Кто сказал мяу?». Две актрисы разыграют небольшую историю, а малыши и родители им в этом помогут. Постановщики обозначают спектакль как «твоя первая сказка»: с помощью игры в слова и потешек детки познакомятся с различными животными - лягушкой, щенком, мышкой, пчелкой, рыбкой и узнают, какие звуки каждый из них произносит. А в конце все вместе выяснят, кто же все-таки сказал «мяу». Спектакль пройдет 8 апреля в 14.00, 16.30 и 9 апреля в 10 часов.

Рыбинский театр привезет постановку «Игрушки». Во время показа малышам можно лежать на полу, ходить рядом с актерами, строить башню из подушек, прыгать и переживать вслух вместе с родителями. Куклы — бычок, слонёнок, зайка, кот, лягушата и даже грузовичок с нетерпением ждут встречи с маленькими зрителями 8 апреля в 15 и 17 часов, 9 апреля в 10.30.

Спекткаль "Игрушки".

Спектакль-игру «Любопытный медвежонок» привезут гости из Тулы. Очень много нового узнает о земном мире Медвежонок – совсем так, как понемногу постигают и осваивают его самые маленькие зрители. Они смогут потрогать, погладить куклы, потопать и похлопать, попеть и потанцевать. Увидеть постановку можно 8 апреля в 18.00, 9 апреля в 10 и 12 часов.

О приключениях и дружбе

5 апреля в 14 часов театр «Моника и дрозд» покажет спектакль «Ежик-иголка» по сказкам Сергея Козлова. Вместе с ежиком ребята будут вглядываться в весну и осень, смотреть, как улетают последние листья и расцветают подснежники. Ёжик точно знает, как нужно встречать весну и провожать осень, как заботиться о медвежонке, который переел снежинок. Зрители смогут заглянуть к нему в гости и узнать, что происходит, когда цветут одуванчики и увидеть сверкающего слона.

Спектакль "Ежик-иголка".

5 апреля в 11.00, 12.30 и 14.30 на сцене выступят актеры театра «Петрушка» из Сургута. Они покажут постановку «Как Маша поссорилась с подушкой». Это самая настоящая ночная сказка. Уложили девочку Машу спать. Долго лежала – никак сон не приходит. Кровать неудобная, подушка душная, одеяло кусачее. Решила пойти в сад погулять. По пути она встретила собаку Тявку, курочек, белую цаплю и летучую мышь. Узнала, кто как спит. Наконец, устала любопытная Маша. Вернулась в комнату и поняла, что ее постелька самая уютная и мягкая.

Артисты из Костромы покажут спектакль «Ухти-Тухти». В одном маленьком английском городе под названием Литтлтаун жила девочка Люси. Она все время теряла свои платочки. Спектакль приглашает в мир домашнего театра, где с помощью фонарика, салфеток и игрушек вы сами можете творить настоящие чудеса. Постановку можно посмотреть 6 апреля в 10.00, 11.30 и 14.00.

Горловский театр кукол привезет постановку по пьесе Малахова «Домик для улитки». В течение всего спектакля Улитка вместе с ребятами изучает времена суток. И только когда наступает ночь Тётушка Сова подсказывает Улитке, где ее дом. Спектакль покажут 6 апреля в 15.00, 16.30, 7 апреля в 10.00.

Орловский театр покажет постановку «Как гусеничка бабочкой стала». Яркие узнаваемые персонажи и специально написанная музыка создают на сцене волшебный мир, который часто остается незамеченный человеком. Спектакль учит дружбе и взаимопомощи, а также бережному отношению к природе. Увидеть его можно 7 апреля в 17.30 и 8 апреля в 10.30, 12.00.

Авторские куклы и рисование мукой

Красочный спектакль «Черепаха» обещает театр «Inside». Черепаха знакомится с мотыльком и волшебными птицами, летает на облаке и купается в водопаде. Это далеко не все герои спектакля, яркая и динамичная история переносит зрителей на берег Индийского океана. Колоритные танцы и музыка завораживает не только детей, но и взрослых. Увидеть его можно 6 апреля в 15.00 и 16.30, а также 6 апреля в 18.00.

Спектакль "Черепаха".

Курганский театр кукол «Гулливер» удивит авторскими куклами петербургской художницы Ольги Филипповой в спектакле «А кто там?». Актеры играют на поляне цветущих кувшинок в подводном царстве, в ягодном лесу. Плавающие птицы, летающие рыбы и другие «неопознанные играющие объекты» сопровождают их приключения. В меняющемся пространстве зрители, наблюдая за игрой актеров, по желанию, могут подключаться к ней. Спектакль пройдет 7 апреля в 10.30, 12.30 и 14.00.

Замесить тесто зрители смогут на бэби-спектакле «Колобок. Посиделки на кухне». Русская народная сказка обретает новую жизнь, вовлекая юных зрителей и их родителей в театральный процесс и увлекательную игру. Вместе с мамами, папами, бабушками и дедушками дети рисуют мукой и месят тесто, помогают Мишке собрать запасы на зиму, превращают колобка в ёжика, прыгают, как зайцы и пугают волка. Маленьких зрителей ждут весёлые песни, игры и чудесные превращения, в которых они будут принимать непосредственное участие. «Покулинарить» можно 7 апреля в 15.00, 17.00 и 8 апреля в 10.00.

Спектакль "Колобок. Посиделки на кухне".

Фото с сайта областного театра кукол.