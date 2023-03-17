Во Владимире нормальной работе мусоровозов мешают гололед и легковушки

Вот так выглядела контейнерная площадка на улице Балакирева. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Жители Владимира в течение последних трех дней снова стали активно жаловаться на плохой вывоз мусора с контейнерных площадок. В компании «Биотехнологии» объяснили ситуацию несколькими причинами.

Сначала серьезные нарекания пришли от жителей Юго-Западного района. Горожане поделились фотографиями полностью заваленных мусором контейнеров, вокруг которых образовались солидные завалы из пакетов с отходами.

Как уточнили выложившие в сеть фотографии владимирцы, события развивались на улицах Нижняя Дуброва, Верхняя Дуброва и на 3-й Кольцевой.

Однако почти сразу откликнулись недовольные жители с улиц Фатьянова и Чайковского, которые заверили, что у них площадки для сбора мусора приблизительно в том же состоянии.

А поздно вечером 15 марта написали жильцы дома №24 с улицы Балакирева. Они посетовали, что мусоровоз накануне не приехал, и приложили фотографии своей площадки, мусор на которой не только почти полностью скрыл сами контейнеры, но и стал разлетаться во все стороны.

В компании ООО «Биотехнологии», отвечающей за вывоз мусора во Владимире, не стали отрицать очевидного факта. Генеральный директор компании-регоператора Альберт Скворцов рассказал, что конкретно в случае с улицей Балакирева мусоровозы не смогли проехать по причине ДТП, случившегося буквально на въезде во двор. Из-за этого работа мусоровоза встала во всем районе.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Сейчас такая ситуация складывается во многих местах, - признал Альберт Скворцов. Всему виной непогода и небрежно припаркованные машины.

Кстати, после нашего звонка регоператор через какое-то время отчитался, что контейнеры на улице Балакирева полностью освобождены.

Кстати, это уже не первый случай, когда жильцы конкретно этого дома жалуются на не доехавший к ним мусоровоз. Раньше это объяснялось снежными завалами, которые действительно мешают крупному «КамАЗу» повернуть с узкой, заставленной машинами улицы Сурикова на территорию дома №24 по улице Балакирева. Однако за отсутствием снега у коммунальщиков появилась иная причина.

- В связи с гололедом везде проблемы, - резюмировало руководство «Биотехнологий».

Проще говоря, грузовики теперь не застревают, а скользят.

Как бы то ни было, владимирцев заверили, что мусор будут вывозить отовсюду, где он накопился. Если проезду будут мешать ледяные колеи или припаркованный транспорт, сотрудники мусоровывозящих компаний перенесут его вручную, как то произошло на улице Балакирева.

А владимирским водителям действительно лучше не парковаться вблизи контейнерных площадок — это сбережет нервы и самим жителям, и сотрудникам коммунальных служб, которые нередко задевают припаркованные автомобили при попытке пробраться к мусорным контейнерам.

КУДА ЗВОНИТЬ

Если у вас не вывозят мусор, нужно жаловаться в абонентский отдел по работе с физлицами компании ООО "Биотехнологии".

Вот номера: 8(991)319-10-06; 8(901)141-84-82; 8(900)480-70-99.