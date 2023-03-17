Выборы в Заксобрание Владимирской области пройдут при помощи дистанционного голосования

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Ближайшие выборы, которые ждут владимирцев в этом году, состоятся 10 сентября (а может и с 9 по 11 сентября, трехдневное голосование в последние годы становится нормой). И, похоже, нас ждут новые старые фишки в лице ДЭГ или дистанционного электронного голосования.

Старые, потому что электронное голосование в регионе уже проводилось. В далеком 2008 году в Суздале на выборах Президента России на участках поставили КЭГи, которые также помогали использовать электронные технологии при голосовании. Однако для этого нужно было идти на участок. Вот новшество и заключается в том, что теперь отдать свой голос можно будет дистанционно.

Как сообщили в ЦИК России, заявки на проведение у себя дистанционного электронного голосования подали 25 регионов России: Карелия, Крым, Чувашия, Архангельская область (НАО), Белгородская, Владимирская, Воронежская, Кировская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Псковская, Ярославская области, Ненецкий автономный округ, Самарская и Ульяновская области, Пермский край, Оренбургская, Омская области, Республика Хакасия, Новосибирская и Томская области, Забайкальский край и Калининградская область.

Как видим, 33 регион есть в списке. Но также об электронном голосовании на сентябрьских выборах в Заксобрание рассказал 15 марта на своей пресс-конференции губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

- Делать вид, что ничего не происходит в технологиях, мы уже не будем. ДЭГ, скорее всего, будет применяться. Мы пока склоняемся к тому, что когда-то надо тренироваться уже начинать, - сказал он.

Что такое вообще ДЭГ? Это возможность проголосовать без посещения избирательного участка. Участвовать в Дистанционном электронном голосовании могут граждане России старше 18 лет, обладающие активным избирательным правом, у которых есть полная учетная запись на портале Госуслуг. ДЭГ применяется в России с 2019 года. Впервые онлайн-голосование состоялось в 2019 году на выборах в Мосгордуму. В 2020 году ДЭГ применялось в Москве дважды: летом на голосовании по поправкам к Конституции, осенью на муниципальных довыборах. А осенью 2020 года ДЭГ на платформе Ростелекома применили на довыборах в Госдуму в Курской и Ярославской областях.