Владимирские судебные приставы собрали алиментов на 250 миллионов рублей

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На днях Управление Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области подвело итоги ушедшего года. Как оказалось, должников в регионе пока еще хоть отбавляй, но и оплачивают они немалые суммы.

Говоря об успехах ушедших 12 месяцев, врио руководителя УФССП России по Владимирской области Ирина Бурмистрова отметила, что в общей сложности с должников удалось собрать около 6 миллиардов рублей, что на 386 миллионов рублей больше, чем год назад за то же время.

При этом приоритетными для приставов остаются традиционные «долговые статьи» владимирцев — долги по алиментам. Кроме того, часто жители региона остаются должны за штрафы ГИБДД, а недобросовестные работодатели попадаются на невыплате зарплат.

Если говорить о зарплатах, то за 2022 году удалось взыскать около 3 миллионов рублей. Еще 40 исполнительных производств было окончено в отношении городских и районных властей, которые должны были обеспечить квартирами детей-сирот. Эти квартиры благодаря приставам сироты получили.

Вместе с тем, общее количество региональных должников характерно показывается цифрой в 785 тысяч исполнительных документов, поступивших за год судебным приставам Владимирской области.

- В отношении должников по алиментам возбуждено 8718 исполнительных производств, - уточнила официальный представитель УФССП России по Владимирской области Екатерина Горелик.

Долги по алиментам владимирские родители собрали немалые. Так, житель Фрунзенского района города Владимира должен детям 2,4 миллиона рублей. Его «коллега» из Петушинского района задолжал 2,5 миллиона, но абсолютный рекорд пока удерживает алиментщик из Собинского района, который умудрился задолжать ребенку 3,3 миллиона рублей.

Впрочем, нередко приставам удается собрать долги с горе-папаш и мамаш. Всего за 2022 год получилось взыскать почти 250 миллионов рублей алиментов, что оказалось на 60 процентов больше показателя в 2021 году.

Конечно же, систематически появляются должники среди водителей, нарушающих правила дорожного движения на дорогах региона. Эта категория существенно обогнала по количеству тех же алиментщиков.

В общей сложности за 12 месяцев 2022 года судебные приставы возбудили 205 тысяч исполнительных производств на таких нарушителей-должников.

Некоторые водители штрафы ГИБДД буквально коллекционируют. Например, автолюбитель из Коврова собрал 274 неоплаченных штрафа, за что на него было возбуждено соответствующее количество исполнительных производств. Водитель из Александровского района нарушил ПДД 484 раза (и ни один штраф не оплатил), а рекорд принадлежит жителю Петушинского района, который умудрился собрать 510 неоплаченных штрафов.

В целом же по итогам года с задолжавших водителей судебным приставам удалось взыскать более 126 миллионов рублей.