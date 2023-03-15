Во Владимире городские автобусы оказались не готовы перевозить инвалидов

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Утром 14 марта представители сразу трех ведомств приехали на конечную остановку «Юго-Западная». Правоохранительным органам предстояло проверить техническое состояние машин, наличие документов, а также доступность автобусов для инвалидов — этому моменту уделили особое внимание.

Пандуса нет и не будет

Как объяснили помощники прокурора города Владимира Анастасия Деревенцева и Евгений Пушкин, существует специальный приказ Минтранса России, который регламентирует то, чем должны быть оснащены курсирующие по городам автобусы, чтобы перевозить инвалидов. Однако зачастую перевозчики нарушают эти правила.

- Мы проверяем обеспечение транспортных средств кнопками связи с водителем, табличками с рельефным шрифтом Брайля, звуковыми и видеоинформаторами, а также наличие пандусов или аппарелей, - уточнил Евгений Пушкин.

Первым на конечной показался автобус «МАН» маршрута №23 перевозчика «ИП Тимофеев».

Инспекторы ГИБДД со специальным прибором тут же потребовали от водителя «погазовать», и замерили выхлоп. Таким способом они проверяют работу двигателя и выхлопной системы на наличие вредных выбросов. Кроме того, полицейские обратили внимание на присутствие в машине противооткатных упоров, работу световых приборов и на рисунок протекторов шин.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Тем временем их коллеги из Ространснадзора вместе с прокурорами обследовали автобус по поводу гаджетов для инвалидов. Тут же обнаружилось, что в высокопольном «МАНе» просто не существует пандуса, да и аппарель поставить некуда. Фактически, инвалиду внутрь не попасть.

- Если инвалиду требуется войти, мы ждем, когда кто-то ему поможет, - объяснил водитель Алексей Фролов и признал, что машина действительно не очень подходит для перевозки такой категории пассажиров, но технически тут ничего не поделаешь.

А вот табличку со шрифтом Брайля для слепых или экран с бегущей строкой поставить можно, но их надзорные ведомства тоже не обнаружили.

Кнопки заедает

Удивительно, но после отъезда первого проверенного автобуса другие машины на линии не показывались довольно долго. Один из проверяющих даже рассказал, что как-то раз водители передали друг другу информацию, и автобусы банально не доезжали до конечной одну остановку до тех пор, пока проверка не уехала. Однако оказалось, что на этот раз всему виной банальная пробка — буквально разом на «Юго-Западную» подкатили сразу несколько машин.

Первым оказался новенький «ЛиАЗ» муниципального «Владимирпассажиртранса», следующий по маршруту №9С. Остальные прибывшие коллеги «девятки» тут же развернулись, забрали пассажиров и умчались прочь, не дожидаясь прихода проверяющих.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

«ЛиАЗ», в отличие от старичка-«МАНа», порадовал: пандус тут на входе есть и прекрасно открывается, все таблички, экраны и звуки в полном порядке. То же самое и с технической частью. Проверяющим осталось лишь поздравить экипаж с полным отсутствием нарушений.

Впрочем, кондуктор Галина Арбузова призналась, что хотя машина новая и хорошая, но даже к ней у пассажиров имеются претензии.

- Связаны они с дверями, которые у нас открываются не сразу (а лишь после того, как автобус полностью остановится — авт.). В результате пассажиры ждут посадку-высадку и нервничают, - говорит Галина. - А объявления вешать бесполезно, их никто читать не будет.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Следом за «девяткой» показался длинный старый «МАЗ» компании ОКТО, следующий по маршруту №26. Тут нарекания начались, что называется, с дверей: сотрудники прокуратуры попытались нажать кнопку связи с водителем у входа, но сработала она не сразу. Внутри эти кнопки тоже систематически заедало — водитель признался, что срабатывают они действительно не всегда.

Табло в салоне хоть и имелось, но вместо остановок по нему показывают рекламу, а по звуковому информеру остановки и вовсе не объявляют.

- Если спрашивают, я сама могу назвать остановку, - развела руками кондуктор.

Водитель попытался откинуть пандус на входе, но оказалось, что сделать это нереально, так как у него просто нет ручки.

Нашли в «МАЗе» только шрифт Брайля, и то не сразу — грязная табличка оказалась привинчена ниже уровня пояса.

Напоследок свои итоги огласили инспекторы ГИБДД. Оказывается, в «МАНе» и «МАЗе» они обнаружили, что на задних осях машин рисунки протектора разные. С линии за это автобусы теперь не снимают, зато на месте составили административные протоколы. Водителя оштрафуют на 500 рублей, а руководителя компании-перевозчика на сумму до 8000 рублей.

Что до выхлопа, то у всех проверенных машин он оказался в пределах нормы.

Сотрудники прокуратуры уточнили, что по результатам проверки внесут представления компаниям-нарушителям. Если те в течение месяца не устранят нарушения, обратятся в суд.

Сами экипажи в приватной беседе посоветовали провести такую же проверку не на конечной, а на линии в час пик. По их словам, тогда получится совершенно объективно оценить работу общественного транспорта Владимира. И вряд ли оценка окажется высокой.