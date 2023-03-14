Побег из Гусь-Хрустального: медики уезжают в другие города за жильем

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После череды публикаций в СМИ и соцсетях о плохой работе медицинских учреждений в Гусь-Хрустальном районе на место выехал министр регионального здравоохранения Артем Осипов. Оказалось, что проблем скопилось немало.

Служебное жилье для врачей

Больше года в больнице города Курлово не было руководителя, что не могло не сказаться на качестве медицинских услуг. Сейчас заниматься учреждением будет главный врач центральной районной больницы Ольга Добрынина.

Самая большая проблема Курловской больницы — отсутствие специалистов. Старшее поколение врачей уходит, а новые кадры не задерживаются: рядом Владимир, Рязань и Москва. Там и зарплата больше, и жилье предоставляют. В Гусь-Хрустальном приезжие медики получают квартиру в собственность после десяти лет работы, однако в районе такой возможности сейчас нет. Поэтому сейчас кадровый дефицит частично закрывает районная больница, направляя в Курлово специалистов по графику. Больше всего жители ждут возвращения педиатра.

Глава администрации Андрей Выдумкин предложил под застройку земельный участок с подведенными коммуникациями в самом центре Курлово. В Минздраве пообещали выйти с предложением на Правительство области о выделении бюджетных средств на разработку и реализацию типового решения по малоэтажному строительству. К слову, местные промышленники готовы также приобрести служебное жилье, если будет заинтересованность.

Кроме того, в ведомстве пообещали, что в этом году проведут капитальный ремонт поликлиники, общая стоимость которого составит 20 миллионов рублей.

- Уже сейчас можно оценить положительные изменения — вместо старого флюорографа в поликлинике, наконец, введен в эксплуатацию современный цифровой «ПроСкан -7000». Врачи активно осваивают современный аппарат ультразвуковой диагностики, работает стоматологический кабинет, лаборатория, скорая, ведется гинекологический прием, - не забыли отметить в Минздраве.

Деревянная амбулатория, и та без врача

Еще один проблемный в плане медицины — поселок Великодворский. Вместо современного ФАПа там работает деревянная амбулатория.

Деревянная амбулатория в Великодворском. Фото Минздрава Владимирской области.

«Спасают» ситуацию только медсестры, которые стараются держать здание в чистоте и опрятности. Врача в амбулатории нет, она уехала в соседнюю Рязань, где ей пообещали предоставить жилье. По словам Минздрава, медсестры готовы выучиться на фельдшера и продолжать работать в родном поселке. Ведомство, в свою очередь, обещает обновить инфраструктуру и помочь с обучением. В округе находится еще несколько сел, где проживают сотни человек, а значит, ФАП ремонтировать необходимо.

«Грустные» стены и отваливающаяся плитка

В Гусь-Хрустальном Артем Осипов вместе с коллегами посетил стоматологическую поликлинику, роддом, скорую помощь.

- В стоматологической поликлинике «грустно»: срочно приводим стены в порядок, хотя бы косметикой. Специалисты есть. В день поликлиника обслуживает примерно 200 человек. Но записаться в поликлинику сложно, количество конкурентных слотов для записи к врачу в электронной регистратуре недостаточное. В Курлово жители жаловались, что тяжело попасть к детскому стоматологу и приходится ехать во Владимир. С главным врачом договорились, что через неделю приедем с контрольным визитом вместе с главным стоматологом области Екатериной Нелюбиной, - подчеркнули в Минздраве.

А в новом родильном доме в Гусь-Хрустальном на верхних этажах практически полностью отошла кафельная плитка. Надо все переделывать. Подрядчик давно обанкротился, претензию предъявлять некому. Вместе с Министерством архитектуры и строительства придется изыскивать деньги на ремонт. А ведь в Минздраве хотели начать переезд и планировать реконструкцию старого роддома. Видимо, придется подождать.

Зато на местной станции скорой помощи чиновники отмечают положительные изменения - в этом году была увеличена «дорожная карта» по заработной плате. Пришли несколько фельдшеров и была заполнена вакансия комплектовщика. Сегодня на линии работает семь бригад.

- С главным врачом станции договорились, что приступаем к составлению нового штатного расписания с акцентом на район и начинаем двигаться по развитию единой службы скорой помощи. Определили точки базирования бригад и необходимость усиления скорой на Курловской территории, куда входят Мезиновский и Великодворский. И, самое главное, ждем поставку новой машины скорой помощи в этом году, - сообщили в региональном Минздраве.

К слову, в марте для Гусь-Хрустальной больницы выделили деньги на обследование здания и разработку проектно-сметной документации для ремонта поликлиники №2. Если все будет сделано до осени, то можно будет заложить деньги в бюджет на 2024 год.