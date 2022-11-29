Владимирцы на среднемесячную зарплату смогут купить 675 литров солярки

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За неполный год цены на дизельное топливо хоть и выросли в большинстве регионов, но не намного. В октябре средние цены на солярку в целом по стране составили 55,54 рубля за литр, что на 3,1 процента выше, чем в декабре прошлого года. По мнению экспертов, дизельное топливо дорожает быстрее бензина, что объясняется спецификой рынка.

Уровень цен существенно отличается в разных регионах (более чем в полтора раза), однако не всегда это свидетельствует о доступности самого топлива. Во многом это зависит от уровня зарплат населения.

Эксперты РИА Новости составили рейтинг, в котором рассчитали объем дизельного топлива, который могут приобрести на среднемесячные зарплаты жители разных регионов.

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Результаты рейтинга показали, что наиболее доступное дизельное топливо — в Москве, где на среднюю зарплату можно купить 1891 литр. В число лидеров также входят Чукотка (1823 литра) и Ямало-Ненецкий автономный округ (1739 литров). Еще в девяти регионах доступно более 1 тысячи литров. Среди них преимущественно регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Владимирская область в рейтинге заняла 54-е место среди 85. На свою среднюю зарплату жители смогут купить 675 литров солярки.

У наших географических соседей позиции выше. Так, Нижегородская область находится на 42-й строчке с 721 литрами, за ней следует Ярославская область с 720 литрами. На 47-м месте расположилась Рязанская область (708 литров). Ивановская область, традиционно, единственная, которая находится ниже Владимирской (на 80-м месте). Здесь жители могут купить 571 литр дизельного топлива.

Согласно исследованию, меньше всего дизтоплива на зарплату могут купить в Ингушетии (534 литра). Эксперты отмечают, что уровень цен в этом регионе на солярку ниже общероссийского более чем на три рубля за литр, но невысокая доступность топлива обусловлена низкими зарплатами. Еще в четырех регионах - Алтайском крае, Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Карачаево-Черкесии - можно купить менее 570 литров.

А что с ценами?

Самое дешевое дизельное топливо продается в Чечне, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Калужской области. Здесь литр стоит меньше 52 рублей.

Во Владимирской области солярку можно купить за 54,14 рубля. Рост цен в нашем регионе, согласно рейтингу, составил 1,7 процента. За три года цены на дизельное топливо выросли на 6,90 рубля, за год — на 3,08 рубля, за последние три месяца — на 1,12 рубля.

Самый дорогой дизель — 70 рублей — в Магаданской области, Якутии и Сахалинской области. Однако по доступности эти регионы входят в первую двадцатку, что обусловлено высокими зарплатами.

В 2022 году цена на дизтопливо повысилась в большинстве регионов. В 16 областях цена поднялась на 5 процентов и больше. Снижение зафиксировано только в Кировской, Костромской и Новосибирской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Эксперты считают, что до конца года существенного удорожания топлива не произойдет.