Дело Анны Бобриковой закрыли из-за истекших сроков давности

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Ленинский районный суд Владимира 28 ноября провел второе и, как выяснилось, последнее заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении заведующей отделением Областного перинатального центра Марины Якушевой, обвинявшейся в причинении смерти по неосторожности и служебном подлоге, и ее руководителя, главврача ОПЦ Надежды Тумановой, обвинявшейся в организации данного подлога.

Вину не признали

Адвокаты врачей в ходе состоявшегося 24 ноября судебного заседания ходатайствовали о прекращении уголовного дела в отношении врачей в связи с истекшими сроками давности. Однако гособвинитель Ольга Волгина запросила время, чтобы сформировать позицию по поводу этого ходатайства.

Теперь же прокурор выступила с речью, в которой ничего сенсационного не прозвучало — Ольга Волгина лишь констатировала факт, что уголовное дело по срокам давности может быть прекращено.

В этот раз в суд вместе с мужем Анны Бобриковой Сергеем Плаксиным пришла мама Анны Елена Геннадьевна. Она тоже не стала возражать против ходатайства адвокатов врачей.

В итоге председательствующий Антон Балашов после 40-минутного перерыва постановил: уголовное дело прекратить по нереабилитирующим основаниям. Также им отменили меры пресечения в связи с отсутствием необходимости.

Подсудимые вину не признали. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

После оглашения постановления Якушева и Туманова поспешно удалились, не став давать каких-либо комментариев. Свою вину они так и не признали. Что касается Сергея Плаксина, то ранее он уже объяснил, что готов к такому повороту событий и обжаловать постановление Ленинского райсуда не будет.

В то же время, опускать руки муж Анны не намерен.

- Конечно, нельзя это решение назвать справедливым. Получается, что Следственный комитет 6 лет собирал доказательства, набрал 36 томов страшных нарушений, которые там (в перинатальном центре — Авт.) происходили и, возможно, происходят. Но если закон устроен так, я буду искать другие разрешенные законом способы добиваться справедливости. В первую очередь, чтобы что-то изменилось в перинатальном центре, чтобы эти люди не искалечили жизни других людей. Вину они не признали, дело закрыли по нереабилитирующим основаниям. То есть, они не захотели, чтобы эти 36 томов были озвучены, не захотели, чтобы свидетели давали показания, - рассказал Сергей после процесса.

Добиться справедливости

Также Плаксин еще раз кратко изложил то, что случилось той летней ночью в стенах Областного перинатального центра.

- Ане рано было рожать, но они решили в 5 утра стимулировать роды. Эта процедура была противопоказана, одно из осложнений — повышенный травматизм женщины и ребенка, что и произошло. Порвали матку, даже не заметили. И с разорванной маткой женщину без осмотра отвезли в послеродовое, положили в темный угол, не измеряли температуру и давление, спохватились через несколько часов, что у нее кровотечение. В результате оказанной в кавычках помощи уже через час состояние Ани оказалось несовместимым с жизнью, - объяснил Сергей.

Мама и муж Анны Бобриковой. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Мама Анны Елена Геннадьевна добавила, что тоже недовольна таким исходом дела.

- Я хотела бы, чтобы суд был. Чтобы все было открыто, выступали свидетели. Но то, что нашу историю осветили в СМИ, что о ней все знают, уже хорошо, - заявила Елена Бобрикова.

В самое ближайшее время Сергей Плаксин намерен обратиться в департамент здравоохранения Владимирской области, чтобы директор ведомства Артем Осипов выразил свое отношение к ситуации. Сергей будет настаивать на увольнении Тумановой и Якушевой из ОПЦ. Напомним, оба доктора до настоящего времени продолжают занимать свои должности.

Также впереди иск о возмещении морального и материального вреда, но сам Сергей считает это не главной целью. До сих пор ему поступает множество обращений, в которых люди нередко жалуются на работу перинатального центра.

- Я чувствую, что должен добиваться справедливости не только в моем случае. Аню уже не вернешь, но я буду спокойно себя чувствовать, только если эти люди будут уволены, - заключил Сергей Плаксин.

Так что продолжение следует.