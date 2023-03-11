«Большой брат»: во Владимирской области все важные объекты объединят единым центром безопасности

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

7 марта в Торгово-промышленной палате Владимирской области состоялось заседание комитета по предпринимательской деятельности в сфере безопасности. Чиновники, представители силовых и чрезвычайных ведомств, предприниматели во главе с губернатором Александром Авдеевым обсуждали, как сделать Владимирскую область более защищенной.

В частности властям представили проект ситуационного цифрового центра, который сможет объединить различные системы безопасности всех социально-значимых объектов региона.

- Тема создания единого центра безопасности не нова и стала особенно актуальной в связи с внешнеполитической повесткой. Это уже необходимость. Сегодня регион уже держит на особом контроле критическую инфраструктуру, но и социальные объекты не менее важны. Школы, больницы, детские сады, соцучреждения. Центр позволит оперативнее решать возникающие проблемы, делать общественную среду не только безопасной, но и более комфортной для жизни. Нужно идти в ногу с технологическим прогрессом, внедрять новые цифровые технологии, – отметил Александр Авдеев.

Приблизительные аналоги цифрового центра можно уже увидеть во Владимире, где сейчас параллельно действуют две платформы – «Безопасный город» (ей около 10 лет) и «Умный город» (её внедряют с 2020 года).

Первая платформа представляет собой целую сеть видеокамер, которые объединены между собой и благодаря которой правоохранители осуществляют контроль за общественным порядком. С её помощью в прошлом году раскрыто более 180 административных правонарушений (расклейка листовок, акты вандализма, нарушения порядка) и 2 преступления. В общей сложности сейчас в областном центре действует около 3 тысяч видеокамер.

Платформа «Умный город» позволяет контролировать работу общественного транспорта, вывоз мусора, вести мониторинг жалоб в социальных сетях, обращений граждан и многое другое.

- Ситуационный центр является тем инструментом, с помощью которого принимаются управленческие решения на самом высоком уровне. Такие центры работают во многих регионах. Важно грамотно сформировать тело, начинку этой системы и нужную информацию в этот центр поставлять», – прокомментировал Павел Шатохин, депутат областного Заксобрания, являющийся также директором владимирского филиала «Ростелекома», участвующего в разработке «начинки» для будущего центре безопасности.

Пока окончательный вариант того, как во Владимирской области будет выглядеть цифровая система безопасности, не был принят. Губернатор Александр Авдеев по итогам заседания попросил детально проработать этот вопрос при участии регионального министерства цифрового развития, заинтересованных региональных ведомств – МЧС и Росгвардии. Именно они будут согласовывать итоговый вариант.