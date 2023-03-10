Во Владимирской области единая регистратура для записи к врачу не смогла заработать вовремя

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Увы, но обещанный колл-центр для записи на прием к докторам так и не открылся с 1 марта. В Министерстве здравоохранения Владимирской области объяснили причины случившегося и заверили, что ошибки обязательно устранят.

«Инцидент-38»

В декабре 2022 года министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов объявил, что регион попал в число 19 субъектов, в которых будет реализовываться так называемая «централизованная модель предоставления государственной услуги по приему заявок (записи) на прием к врачу». Речь идет о создании единой регистратуры в виде «горячей линии», через которую можно будет записаться на прием к докторам вне зависимости от вашего населенного пункта и медучреждения, к которому вы приписаны.

Чаще всего эта идея фигурирует под именем «Инцидент-38» по названию документа федерального Минздрава, озаботившегося проблемой трудностей записи к врачу, характерной для всей страны. В рамках этого «Инцидента» и решено было создавать в регионах такие колл-центры.

- Мы определили, что это будет «горячая линия» 122. Сейчас колл-центр развернут на базе Медицинского информационно-аналитического центра. Он определен у нас как оператор этой «горячей линии». До весны мы должны разработать образовательную программу для наших регистраторов совместно с колледжем. Мы должны выучить людей, чтобы они знали определенные формы обращений к пациентам, речевые алгоритмы, алгоритмы действий, - рассказывал тогда Артем Осипов.

В Минздраве пообещали, что записаться через единую регистратуру можно будет как минимум к 14 специалистам, и даже заверили, что во Владимирской области этот список расширят.

Единую регистратуру «тормозят» стоматологи?

Наступила весна, но в жизни владимирцев ничего не изменилось: запись к врачам производится по старинке: или через регистратуру, или через сайт госуслуг. При этом жители региона, как и прежде, ругаются на то, что долго не могут попасть к специалистам.

В Минздраве Владимирской области признали, что единую регистратуру действительно должны были запустить с 1 марта, но кое-что пошло не так.

- На текущий момент не завершено обучение сотрудников единого регионального колл-центра. По отдельным врачебным специальностям (стоматологи) не организована пока возможность записи на прием к врачу, в связи с чем продлен срок перехода на запись через единый колл-центр, - объяснил заместитель министра здравоохранения Владимирской области Алексей Богатырев.

При этом точные сроки перехода на новую модель руководство областного здравоохранения пока не называет. Зато в Минздраве уточнили, что записаться можно будет все-таки к 14 докторам, но не более. А телефон колл-центра оставляют прежним: «122».

При этом в областном Министерстве здравоохранения, чтобы совсем не расстраивать владимирцев, добавили, что с записью к врачу в регионе теперь не все так плохо. По сведениям министров, Владимирская область за последние полгода по количеству технических ошибок при записи к врачу поднялась в рейтинге субъектов федерации с 44-го на 18 место.

Хорошо это или плохо, судить самим пациентам. Например, пожилые жители Владимира из района Доброе жаловались нам, что не могут записаться по телефону к врачам горбольницы №5, в то время как в областном Минздраве заверили, что теоретически в ГБ №5 за сутки могут записаться на прием до 700 человек, причем пожилые могут сделать запись сразу к нескольким врачам. К сожалению, пока практика с теорией расходится.