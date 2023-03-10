В кинотеатрах вышел фильм «Поехавшая», который снимали в Гороховце

Кадр из фильма.

8 марта во всех российских кинотеатрах, в том числе и во Владимирской области, в прокат вышла картина «Поехавшая», которая основана на реальной истории.

Несколько лет назад Анна Смолина из Набережных Челнов, прихватив таксу Капу, отправилась в длительное велопутешествие по России. Все свои наблюдения она записывала в интернет-дневнике, который так и назывался «А чего дома сидеть?». Девушка преодолела 6 тысяч километров, получила множество ярких впечатлений и обзавелась новыми знакомствами, ее блог во ВКонтакте набрал более 10 тысяч подписчиков. Позднее по этой истории вышла книга.

- Я тогда была в возрасте 30+, когда вроде бы все есть, а внутри нет ощущения счастья. Я стала думать, как я могу себе помочь, и что на самом деле меня радует. Перебирая в своей голове различные варианты, я поняла, что меня радует моя собака, я люблю кататься на велосипеде и путешествовать. Решила, что поеду в Магадан. Там живет моя мама, с которой мы потеряли связь и много лет не общались. Это одна из причин, - рассказала Анна в интервью нашим коллегам из «КП-Нижний Новгород».

Фильм покажет красоты России с необычного ракурса — с седла велосипеда. Больше 10 тысяч километров в поисках себя, внутренней свободы и большой любви. Для съемок кино было использовано больше 170 локаций в восьми регионах страны — Москве и Московской области, Нижнем Новгороде, Башкирии, Алтае, Байкале и Владимирской области.

В нашем регионе фильм снимали в Гороховце, на территории заказника «Клязьминский береговой». По словам режиссера картины Антона Маслова, это именно то место, где хочется рассказывать истории про обычных людей, про большую и искреннюю любовь.

Фото Министерства культуры РФ.

Съемки проходили в середине августа. В это время на территории заказника было очень живописно — все цвело и утопало в зелени. Именно здесь главные герои оказываются, наконец, друг с другом. По словам режиссера, Гороховец стал «местом про любовь».

Кстати, сама писательница вместе с мужем ходили на фильм уже два раза. Оба остались довольны.

- Есть прямо сильные моменты, чтобы посмеяться и даже всплакнуть. Но на всякий случай еще раз напомню, что фильм «Поехавшая» сохранил только общую концепцию реальной истории. Как девушка Аня (я) отправилась на велосипеде со своей пожилой таксой в Магадан к своей маме и встретила на своем пути белоруса Валеру. Своего будущего мужа. Эта основа реальная, а остальные герои и 90 процентов самого фильма — художественный вымысел. Но при этом все равно получилось душевно и проникновенно, - написала Анна на своей страничке «А чего дома сидеть?» в Вконтакте.

КСТАТИ

Во время съемок в Гороховце в регионе начала работать Кинокомиссия. Ее основные задачи – оказание информационной поддержки съемочным группам, консультирование при выборе съемочных площадок, налаживание связей кинопроизводителей с представителями всех уровней власти в регионе для организации съемочного процесса, а также привлечение организаций кинематографии к съемкам фильмов во Владимирской области.

КОНКРЕТНО

В нашем регионе фильм будут показывать во всех переоборудованных кинозалах. Всего их на сегодняшний день 16: в Судогде, Суздале, Гороховце, Александрове, Вязниках, Коврове, Петушках, Камешково, Юрьев-Польском, Радужном, Меленках, п.Балакирево, в двух залах о.Муром и в двух залах в Покрове. Кроме того, во Владимире кино показывают в кинотеатре «Киномакс-Буревестник» (пять сеансов в день, цены варьируются от 210 до 410 рублей за билет).