Владимирская женщина предпочитает жить в городе и имеет одного ребенка

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из 1 миллиона 348 тысяч 134 человек, учтенных в ходе Всероссийской переписи-2020, переписчики насчитали 736 484 женщины, при этом большая их часть постоянно проживает в регионе. Временно находившихся на территории области, но постоянно проживающих за рубежом, на момент переписи оказалось совсем немного – 129 человек.

Хранительницы домашнего очага

Женщин во Владимирской области по-прежнему больше, чем мужчин (54,6% против 45,4%). Правда, диспропорция проявляется с годами: примерно до 30 лет на 1000 мужчин приходится в среднем 943 женщины. А вот после 30-летнего возраста на 1000 мужчин в среднем приходится уже 1324 женщины, а к ста годам на 34 женщины остается всего двое мужчин. Эти пропорции указывают и на продолжительность жизни, и на то, что мужчины чаще уезжают на заработки в другие регионы. Кроме того, у мужчин зачастую больше вредных привычек, нежели у женщин. А стало быть и здоровье хуже.

577 877 женщин живут в городах, а 158 607 — в селах и деревнях. Средний возраст женщин, проживающих в городе, составил 45,9 года, а на селе – 47,3 года.

В официальном браке состоит 258 694 представительницы прекрасного пола, почти 22 тысячи женщин живут в «гражданском браке». Кстати, владимирские статистики при соцопросах столкнулись с таким восприятием гражданского брака, когда сами женщины уверены, что штамп в паспорте ничего не значит и считают своих сожителей настоящими мужьями, а вот мужчины в этой ситуации считают себя свободными.

Чаще всего узами брака себя связывают девушки от 18 до 24 лет, однако в прошлом году белое платье надели и десять несовершеннолетних невест. Самой молодой из них было 16, а самой пожилой 80 лет. Как говорится, любви все возрасты покорны.

Никогда не состояло в браке 75 423 женщины, разведенных официально - 64 612. Разошедшихся, но не оформивших официальный развод 12 222 женщины, а вдов в области - 119 009.

В среднем на тысячу женщин в возрасте 15 лет и более приходится 1424 ребенка. Интересно, что среди жительниц городов большинство остановилось на рождении только одного ребенка, а жительницы сел чаще предпочитают иметь двоих детей.

Готовы на зарплату на 11,5 тысяч ниже, чем у мужчин

Если говорить об образовании, то 133 640 женщин получили высшее (7304 окончили магистратуру, звание бакалавра имеют 32 862 женщины, специалистами стали 93 474 женщины), незаконченное высшее у 9 390 дам. Среднее профессиональное образование имеют 230 760 женщин (специалист среднего звена – 158 377, квалифицированный рабочий, служащий – 72 383), общее образование у 224 810 женщин. Не имеет образования 6 641 человек, из них совсем неграмотных – 263 женщины.

Как сообщает служба исследований hh.ru, за последние два месяца 53 процента резюме принадлежат именно женщинам. Чаще других работу искали жительницы региона в возрасте 25-34 лет и 35-44 лет. Меньше всего резюме разместили женщины в возрасте от 55 лет.

Самыми популярными среди соискательниц стали должности менеджера по работе с клиентами (13% резюме), администратора (10%), бухгалтера (8%), продавца-консультанта (7%), менеджера по работе с партнерами и секретаря (по 5%), а также оператора ПК, офис-менеджера и экономиста (по 4%).

Реже всего женщины рассматривают работу дворниками, механиками, монтажниками, директорами по информационным технологиям, инженерами-электриками, сварщиками, грузчиками, автослесарями – на каждую из этих специализаций приходится не боле 0,02% от всех женских резюме.

Средняя зарплата, которую женщины из области указывают в своих резюме, составляет 39,5 тысяч рублей. Мужчины же в среднем рассчитывают на 51 тысячу. Абсолютное большинство женщин рассматривают работу с полной занятостью (84%). При этом удаленка нужна каждой третьей (27%).

- Наша среднестатистическая землячка - это, как правило, горожанка в возрасте 46,2 года, проживающая там, где и родилась. Она замужем и воспитывает одного ребенка. Образование высшее или средне-специальное. Ее основной доход – заработная плата, - резюмировали во Владимирстате.