Заксобрание Владимирской области согласовало семерых вице-губернаторов

. Фото: Валерия ПРОНИНА

24 ноября в администрации Владимирской области прошло заседание областного парламента. Несколько первых вопросов повестки Законодательного собрания были посвящены согласованию вице-губернаторов Александра Авдеева, которые до этого времени работали с приставкой врио. Презентацию своим замам устроил сам глава региона.

Дмитрий Лызлов

По его словам, работа первого заместителя губернатора по внутренней политике Дмитрия Лызлова прошла на глазах всех депутатов. Он пользуется уважением всех подчиненных и сумел хорошо подобрать коллектив. Народные избранники с такой характеристикой согласились и единогласно согласовали его кандидатуру.

Александр Ремига

Похвалил Александр Авдеев и первого заместителя по промышленности и экономической политике Александру Ремигу. По его словам, он очень хорошо себя проявил в плане поддержки бизнеса в пандемию, а также достойно представляет экономическую сферу Владимирской области. Народные избранники не задали ему ни одного вопроса и согласовали его кандидатуру без долгих размышлений. Кстати, уже во второй раз. При Владимире Сипягине Ремига был одним из немногих, кто сумел эту процедуру преодолеть и избавился от приставки «врио».

Фото АВО.

Константин Баранов

- Заместитель губернатора, курирующий вопросы социальной защиты населения, здравоохранения, труда и занятости Константин Баранов приступил к работе в непростой период, когда нужно было перестраивать работу департамента здравоохранения, - заявил Александр Авдеев. - Он глубоко погрузился в существующие проблемы и старается их решить.

Депутаты Законодательного Собрания напомнили о проблемах с льготными лекарствами, нехваткой врачей и водителей скорой помощи и выразили надежду, что эти вопросы решатся в ближайшее время. Ирина Кирюхина отметила, что после «невнятного Шевченко» Константин Баранов, действительно, смотрится выигрышно. Его кандидатуру также согласовали.

Сергей Волков

Положительно охарактеризовал губернатор и нового человека в «белом доме» - Сергея Волкова, который занял должность заместителя по вопросам развития ЖКХ, инфраструктуры, транспорта и энергетики.

- У него есть уникальный опыт по созданию Доброграда. Он успешно выстраивает отношения с муниципалитетами и уже погрузился в вопросы коммунального хозяйства региона, - отметил глава региона.

Депутат Иван Алтухов напомнил Волкову о необходимости создания канализации в Боголюбово, а Антон Сидорко попросил включить его в состав рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков. Сергея Волкова согласовали в должности большинством голосов.

Владимир Куимов

Владимир Куимов приступил к работе в сфере образования, молодежной политики, культуры, спорта, охраны объектов культурного наследия в феврале. По словам губернатора, он сумел вернуть Владимирской области потерянные позиции в рейтинге Министерства образования. Также он активно включился в вопросы строительства школ и детских садов, подготовке к тысячелетию Суздаля.

Фото АВО.

Депутат Вадим Серебров отметил, что открытость Куимова подкупает, и он надеется, что лагерь «Авангард» заработает нормально. Также депутат пожелал заместителю губернатора взвешенно подходить к подбору кадров.

Таким образом, Владимир Куимов также избавился от приставки врио.

Александр Максимов

Еще один новый человек в областной администрации — несостоявшийся мэр Владимира — Александр Максимов. Ему поручили сферу экологии, лесного хозяйства, природопользования и охраны животного мира. По словам Авдеева, он отметился эффективной работой во Владимире, поэтому достоин занять должность заместителя.

Депутат Антон Сидорко попросил Максимова включиться в решение проблемы с сортировкой мусора во Владимире. Напомним, что жители выступают против увеличения мощности мусоросортировочной станции.

А депутат Иван Алтухов похвалил Максимова за то, что он помог решить вопрос с парковкой возле мебельного магазина на Суздальском проспекте в пользу жителей, а не предпринимателей.

Таким образом, народные избранники согласовали еще одного заместителя.

Герман Елянюшкин

Герман Елянюшкин переходит на должность руководителя представительства областной администрации при правительстве РФ.

Александр Авдеев поблагодарил его за восстановление коммунальной инфраструктуры в Докучаевске и за создание условий для мобилизованных в Пакино Ковровского района. Кроме того, у него неплохие связи в федеральных ведомствах и министерствах, что поможет для продвижения проектов Владимирской области.

Депутаты Заксобрания также поблагодарили Елянюшкина за работу и согласовали его новую должность.