Жители Кольчугино требуют сохранить для потомков «Терем с камином»

Фото Светланы Буклеревич.

Кольчугинцы с недоумением встретили новость о том, что деревянный особняк на улице Володарского, являющийся вторым зданием школы №7, решили снести. Люди уверены, что этот дом имеет полное право называться объектом культурного наследия, хотя и не имеющим такового статуса официально, и ликвидировать его нельзя.

Камин Франца Сан-Галли

По словам горожан, поводом к сносу здания послужили планы организовать на месте особняка спортивную площадку.

- Мы категорически против такого решения, так как это красивое здание необходимо сохранить. Оно было построено в 1913 году и до сих пор сохранило уникальные камины и красивую отделку. Но с удивлением мы узнали, что статуса объекта культурного наследия здание не имеет, - рассказала жительница Кольчугино Елена, сын которой посещает школу №7. - На его месте планируется разместить спортивную площадку, но место под нее есть и с другой стороны школы.

Возмущенные кольчугинцы даже создали петицию с требованием сохранить памятник архитектуры «Терем с камином» — так кольчугинские краеведы называли деревянное здание на улице Володарского. Авторы петиции добавляют, что «Терем» был построен предположительно по проекту известного архитектора Алексея Верещагина, который является автором 13 памятников на Бородинском поле. Он также участвовал в проектировании ряда зданий в самом Кольчугине, включая башню-самовар неподалеку.

Кольчугинцы объясняют, что в здании сохранились каминный зал, лестница и комнаты с пятью печами. Возможно, он был построен для тогдашних руководителей местного завода, причем подобных домов на территории города больше нет.

Фото Светланы Буклеревич.

Что до камина, то на его лицевой части, говорят авторы петиции, сохранилось клеймо, свидетельствующее о том, что он был отлит на заводе Франца Сан-Галли в Санкт-Петербурге.

«По иронии судьбы или чьей-то оплошности особняк не был внесен в реестр объектов культурного наследия. И сегодня у администрации района (а здание находится на балансе управления образования) нет препятствий для его сноса. Тем более что потребность школы №7 в спортивной площадке в последнее время стоит особенно остро. Все, что удалось сделать совместными усилиями краеведов и представителей сферы образования, — демонтировать фрагменты камина, чтобы осталось хоть что-то на память об уникальной реликвии», - говорится в петиции.

Местные жители сетуют, что решение приняли, не посоветовавшись с краеведами и специалистами в области культуры и туризма, а также предлагают разместить в «Тереме с камином» музейный комплекс с интерактивными экспозициями об истории города.

Обсуждение судьбы «Терема» активно обсуждают в соцсетях райцентра. И большинство горожан выступает за сохранение исторического здания.

«Здание не сохранится»

Наш источник в администрации Владимирской области уточнил, что решение о включении здания в областной перечень памятников архитектуры должно исходить от администрации Кольчугинского района. Именно она должна подать соответствующую заявку в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия. Однако пока такого заявления в инспекцию не поступало.

Фото Светланы Буклеревич.

- Заявку никто не подаст, потому что кроме голландской печи, которую краеведы уже сняли и поместили в городской музей, там ничего больше нет, - объясняет руководитель управления образования районной администрации Елена Тымчук. - Что касается места под размещение спортивной площадки, то другого на территории школы не имеется. То место, о котором говорят родители, будет использовано под пристройку.

Когда-то в «Тереме с камином» располагался детский сад, затем была организована начальная школа. По словам Елены Тымчук, никто не намерен отказываться от истории города и ломать памятники истории, однако реальность такова, что «Терем» давно пришел в негодность и обветшал — старые деревянные перекрытия прогнили, фундамент просел, так что находиться внутри стало просто опасно для жизни. Поэтому семь лет назад детей из него отселили. В доме еще функционировали школьная библиотека, бухгалтерия и шахматный клуб, но и их вынуждены были «эвакуировать».

- Здание не сохранится в любом случае. Ведь даже если решать вопрос о его сохранении, как объекта культурного наследия, необходимого финансирования не будет. У нас есть соответствующий опыт — две школы являются объектами культурного наследия, и в школе №6 мы 15 лет решали вопрос ее капитального ремонта, не могли это согласовать, и только сейчас выходим на реставрацию. Это огромный труд, а здесь речь идет о фактически «нежилом» доме, - объясняет Елена Тымчук.

Однако окончательное решение о судьбе «Терема» должен принять глава администрации Кольчугинского района Алексей Андрианов. Оперативно прокомментировать ситуацию он не смог из-за постоянной занятости.

КСТАТИ

На момент выхода публикации петицию за сохранение «Терема с камином» подписали более 400 человек. Подписать ее можно здесь.