Во Владимире откроют первую модельную библиотеку

Детская библиотека в Коврове. Фото с сайта "Библиотеки Владимирского региона".

Во Владимирской области на начало текущего года работало 455 библиотек, из них 343 — сельских и 25 детских. И хотя только менее двух процентов учреждений требуют капитального ремонта, в каждом втором устарело оборудование. Кроме того, в небольших муниципальных библиотеках практически не обновляется книжный фонд, так как зачастую в бюджете не хватает лишних средств на книги.

15 библиотек за 6 лет

Получается, что единственным выходом для полного преображения остается участие в национальном проекте по созданию модельных библиотек. Во Владимирской области, начиная с 2016 года, появилось 15 современных пространств, из них 6 — детские. Посещаемость обновленных библиотек выросла в три раза, детей привозят даже из соседних сел.

- Радует, что Министерство культуры одобряет практически все заявки, поданные нашим регионом. А ведь отбор достаточно серьезный: нужно, чтобы здание было исследовано и отремонтировано, нужно подготовить дизайн-проект и обоснование, почему именно здесь нужна модельная библиотека. И, конечно, финансовые обязательства. Муниципалитет должен предоставить документы не только о софинансировании, но и о готовности в течение трех лет обновлять книжный фонд, - рассказала Татьяна Брагина, директор Владимирской областной научной библиотеки.

Благодаря нацпроекту, в этом году в регионе преобразились три библиотеки: в Петушинском и Муромском районах, а также в Коврове. За счет федерального бюджета удалось приобрести новое компьютерное и мультимедийное оборудование, VR-очки, 3D-принтеры, интерактивные доски, панели, глобусы, и даже интерактивный пол. Во всех модельных библиотеках улучшили доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Подвал превратился в книгохранилище

До конца года должна открыться первая модельная библиотека во Владимире (филиал №2 Центральной городской библиотеки), расположенной на проспекте Ленина.

- Впервые мы откроем модельную библиотеку, деньги на которую выделили только из областного и муниципального бюджетов. На самом деле именно к этому нам надо стремиться. В других регионах уже давно пошли по этому пути, а вот мы в этом плане пока отстаем. А ведь проект по созданию модельных библиотек, если его не продлят, будет действовать до 2024 года, - отметила Лия Жаренова, заместитель директора Владимирской областной научной библиотеки.

Лия Жаренова (слева) и Татьяна Брагина (справа). Фото: Виктория СУХОВА

Первая модельная библиотека Владимира преобразилась кардинально. Во-первых, там капитально отремонтировали подвал, что позволило организовать там книгохранилище, и освободить само библиотечное пространство. Было приобретено современное оборудование, в том числе интерактивное. Закуплено 330 книг, столько же удастся приобрести еще за счет сложившейся экономии. Всех секретов и дизайнерских решений не раскрывают, но говорят, что посетители будут довольны. На преображение ушло 6,5 миллиона рублей (5 миллионов из областного бюджета и 1,5 миллиона — из городского). Кстати, ведется ремонт и в библиотеке на Суздальском проспекте. Не исключено, что учреждение подаст заявку на участие в национальном проекте в следующем году.

Ну, а в 2023 году в регионе произойдет преображение еще трех библиотек: центральной библиотеки в Юрьев-Польском (она получит десять миллионов рублей из федерального бюджета), Пекшинской сельской библиотеки и Аксеновской библиотека Гусь-Хрустального района (последние получат по пять миллионов рублей).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2 библиотеки закрылось в прошлом году в Меленковском районе, еще 2 (в Вязниковском и Муромском районах) были уничтожены пожаром.