Во Владимире купить цветы на 8 марта можно по прошлогодним ценам

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По традиции в преддверии международного женского дня в цветочных магазинах наблюдается ажиотаж. И хотя ценники в них не сказать, чтобы отличались демократичностью, но и задирать их никто не стал. В то время как на все другие товары после нового года выросли цены, цветы продаются на уровне прошлогодних расценок.

Алые розы

Год назад цены на многие популярные цветы к 8 марта взлетели почти вдвое. Нечто подобное многие ожидали и в этот раз, но флористы внезапно удивили весьма умеренными ценниками на стеллажах.

- Это окончательная цена, больше к празднику не повысится, - улыбается сотрудница цветочного магазина на проспекте Ленина, демонстрируя целый ряд разнообразного вида роз.

На магазинной полке красуются алые, красные, белые, кремовые, желтые розы.

Самыми дорогими оказались алые, за которые попросили 280 рублей за штуку. Для сравнения, год назад здесь же они стоили 350 рублей!

В основном же ценники на розы варьируются в пределах 200-250 рублей, а желтые обойдутся вовсе в 150 рублей за штуку. Есть короткие экземпляры по 100 рублей за цветок.

Рядом стоят другие традиционные для 8 марта цветы — хризантемы. Их стоимость тоже порадовала — маленькие можно купить за 180 рублей, а крупные желтые за 200. Год назад крупные, к примеру, стоили 250 рублей.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В других цветочных магазинах города ситуация примерно такая же — розы продают по 300 рублей за одну алую, а все прочие по 200-250 рублей, реже чуть выше.

Конечно, тут же можно приобрести и готовые букеты всех видов и на любой бюджет. Ценники на них начинаются от 1500 рублей. Есть тут как традиционные цветы, так и «экзотика».

Во всех магазинах можно оформить заказ, и тогда вам соберут букет по душе к определенному времени, а кое-где даже предлагают скидки в 10 процентов.

Тюльпаны, тюльпаны

Отдельной статьей в нынешнем году стоит упомянуть другие знаменитые цветы — тюльпаны.

По словам сотрудников цветочных магазинов Владимира, в этот раз их вполне можно назвать самыми популярными цветами праздника. Берут их владимирские мужчины по нескольким причинам: во-первых, они сами по себе ассоциируются с весной, во-вторых, цены на них ниже, чем на остальных представителей флоры.

Популярность тюльпанов в сезоне-2023 объясняется еще одним важным моментом — теперь их выращивает ГУП «Комбинат «Тепличный». Сотрудники «Тепличного» к 8 марта наладили торговлю ими в разных уголках города. Стоимость владимирских тюльпанов не может не радовать глаз — цветы обойдутся вам всего в 50-65 рублей за штуку.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Но есть и бахромчатые розовые, они обойдутся в 70 рублей за тюльпан, - объясняют сотрудницы точки в ТЦ «Черемушки» и демонстрируют фотографии с необычными цветами. Увы, на полках их на тот момент нет — все раскупили.

В этом и кроется нюанс — заказать бахромчатые тюльпаны в «Тепличном» так просто не получится. Заказы на них не принимают, а привозят по факту и, по словам продавцов, разбирают их очень быстро. Поэтому флористы порекомендовали приезжать за такими тюльпанами утром — к самому открытию или даже чуть пораньше. Вообще же, говорят сотрудники «Тепличного», заказов у них много — некоторые берут букеты по 25 штук и больше.

Конечно, если вам не хочется ехать в поисках владимирских тюльпанов, вы можете по старинке приобрести их в ближайшем цветочном магазине. Правда, это будут голландские образцы. Стоимость на них варьируется от 80 до 100 рублей за штуку, как и год назад.