Во владимирском «Музее природы» расцветут камни

Фото ВСМЗ.

Название экспозиции «Когда камень цветет» дали по названию одной из картин, украшающих стены зала «Музея природы». На полотне изображены геологи, нашедшие на берегу таёжной реки друз горного хрусталя. Всего же в экспозиции девять живописных работ: это пейзажи Урала, Алтая, солнечной и изобильной Армении, а рядом, в витринах, - найденные там и в других частях света минералы. На выставке представлены самые яркие и эффектные из них.

Несколько любопытных экземпляров - так называемые гипсовые розы: это сростки кристаллов гипса, которые по форме напоминают бутоны цветов. А по соседству с ними другой минерал, название которого в переводе с греческого как раз и означает «роза» - это родонит, который в нашей стране добывали в Башкирии, на Магадане и на Урале. Правда, там этот камень звали орлец и лет сорок назад выработали полностью.

Фото ВСМЗ.

Еще на выставке представлены горный хрусталь, аметист, большое разнообразие опалов, флюоритов, много кальцита самых разных расцветок, почти два десятка образцов агата, аметист, сердолик, яшмы - всё, на что была богата наша страна в прежних своих границах (многие минералы попали в коллекции ещё во времена СССР).

Только территорией бывшего Союза география экспозиции не ограничивается. Здесь и образцы из Южной Америки, из Африки, из Азии. Необычны и названия минералов - раухтопаз, морион, цитрин, альмандин, уваровит. Такие слышали лишь самые узкие специалисты, знатоки камня.

Фото ВСМЗ.

- У нас представлен образец фульгурита - уникального минерального образования, возникающего после того, как молния ударила в песок пустыни или отложения речных берегов. Из-за электрического разряда песок спекается, по форме начиная напоминать веточку дерева или рог благородного оленя. Это и есть фульгурит - спекшийся песчаный кварц, - рассказал куратор выставки, заведующий сектором природы Денис Дуденков.

Интересно, что некоторые минералы в природе - во всяком случае, в России - уже и не найдешь. Например, знаменитый уральский малахит в промышленных масштабах сейчас не добывается. Теперь увидеть его можно только в музеях Санкт-Петербурга, в Оружейной палате или на выставке во Владимире.

Фото ВСМЗ.

То же самое и с лабрадоритом - его теперь привозят в наши края из Мадагаскара. А когда-то добывался в России и использовался для создания интерьеров. Например, пластинами из этого минерала отделаны колонны в гусевском Музее хрусталя.

Значительная часть экспонатов - из личной коллекции владимирца Андрея Горшкова, который начал собирать камни с пяти лет. И наряду с его подборкой музей представил собственную. В свое время Владимиро-Суздальский музей-заповедник закупил партию минералов у организации «Центр Уральский самоцвет». Некоторые наиболее яркие экземпляры оттуда и украсили выставку.

Фото ВСМЗ.

Экспозиция будет открыта до 21 мая. Адрес: улица Мира, 19. Цена билета — 250 рублей, льготный — 150 рублей.