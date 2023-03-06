Власти Владимира заявили, что никакой приватизации владимирского водоканала не планируется

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На февральской сессии Законодательного Собрания был поднят вопрос о планируемой приватизации, передаче по концессионному соглашению или продаже одного из городских МУПов областного центра – «Владимирводоканала». Депутат Шамиль Хабибуллин от фракции КПРФ сообщил, что такие слухи муссируются среди работников предприятия.

При этом коммунисты хотели «вызвать на ковер» в ЗС главу города Владимира Дмитрия Наумова и руководителя «Владимирводоканала» и депутата владимирского горсовета Александра Кладова, чтобы они лично рассказали, что планируется делать с коммунальный предприятием. Однако спикер ЗС Владимир Киселев заявил, что лучше пусть этот вопрос обсуждают на уровне Горсовета. А потом предложил сделать в мэрию официальный запрос и узнать будущее МУПа.

6 марта пресс-служба Заксобрания распространила ответ городской администрации. В нем говорится следующее:

«В 2023 году официальных обращений от юридических лиц в администрацию города Владимира и МУП «Владимирводоканал» по вопросу заключения концессионного соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения на территории города Владимира не поступало, решений по передаче МУП «Владимирводоканал» в концессию или о его продаже частным лицам или организациям органами местного самоуправления города не принималось и в настоящее время не планируется».

Представители фракции «Единая Россия» в итоге считают, что разговоры о приватизации водоканале являются спекуляциями, о чем заявил вице-спикер ЗС Дмитрий Рожков.

- Как мы и предполагали, реальных подтверждений громкому заявлению не нашлось. Наши коллеги из КПРФ, к сожалению, ориентировались на непроверенные слухи. Мы всегда пристально следим за предприятиями, имеющими большой вес в инфраструктуре региона, серьезно влияющими на социально-экономическое положение Владимирской области и ее столицы. «Владимирводоканал» – в числе таких предприятий, и все обращения, если таковые будут, безусловно, попадут на особый контроль и Законодательного Собрания в целом, и нашей фракции «Единая Россия» в частности. Но искусственно создавать ажиотаж мы считаем недопустимым, – заявил он.

Правда, стоит отметить, что из официального ответа мэрии вовсе не следует, что приватизировать «Владимирводоканал» вовсе не хотят. По сути, чиновники из мэрии написали лишь, что им пока никто не сделал предложения, стоящего внимания. Так что не факт, что в дальнейшем депутатам ЗС не придется все-таки вернуться к данному вопросу.