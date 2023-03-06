Во Владимирской области водителей сигвеев и самокатов начнут штрафовать

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Жители Владимирской области, а особенно столицы региона, не раз жаловались на любителей покатушек по тротуарам на сигвеях, самокатах и даже скутерах. Теперь этим водителям придется сложнее.

Любители езды по тротуарам

С 1 марта в России вступили в силу изменения в правила дорожного движения, которые наконец-то определили статус роликов, самокатов и прочих подобных штук на колесах. В ОГИБДД по городу Владимиру объяснили, что отныне они именуются «средствами индивидуальной мобильности», или сокращенно «СИМ», и приравнены к транспортным средствам (не путать с механическими транспортными средствами, которыми именуют автомобили).

Согласно данным Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области, на территории региона в общей сложности за весь 2022 год случилось 161 ДТП с участием электосамокатов, скутеров, мопедов и мотоциклов, причем в 88 случаях виноваты были именно их водители. В целом число таких аварий увеличилось на 3,9 процента по сравнению с 2021 годом.

- Во Владимире за прошлый год произошло 31 ДТП с участием мототранспорта, из них 15 по вине водителей скутеров, мотоциклов и самокатов, - уточнил старший инспектор Отдела ГИБДД УМВД России по городу Владимиру Валерьян Шируков. - Рост составил 10 процентов.

В городской Госавтоинспекции добавили, что в прошлом мотосезоне конкретно самокаты несколько раз официально попадали в сводки ДТП.

- Происходили как падения самих водителей, так и их наезды на пешеходов, - уточнил Валерьян Шируков.

Вдобавок от самих пеших владимирцев в ГИБДД поступало немало жалоб на любителей покатушек по тротуарам, хотя на тот момент полицейские мало что могли с ними сделать. Теперь же все становится иначе.

Рейды по самокатам

В региональном главке полиции рассказали, что отныне просто так на самокате не покатаешься — водитель СИМ обязан соблюдать правила дорожного движения наравне со всеми, а если создаст помехи на дороге, поплатится штрафом в 800 рублей. Если же он окажется пьяным, штраф вырастет на сумму от 1000 до 1500 рублей.

Есть и еще один подводный камень, который серьезно усложнит жизнь любителям электросамокатов. В Госавтоинспекции Владимира уточнили, что некоторые из них могут считаться мопедами. Все зависит от мощности двигателя — если мощность ниже 0,25 Киловатт, то самокат считается СИМ и может спокойно ездить по тротуару, соблюдая ряд нововведенных правил. Если же больше — формально он переходит в статус мопеда, и с тротуара его не просто попросят, но еще и составят административный протокол. К тому же водитель такого самоката обязан иметь водительское удостоверение как минимум категории «М». Соответственно за управление таким самокатом в нетрезвом виде могут лишить прав.

В ГИБДД Владимира добавили, что с открытием мотосезона начнут проводить специальные рейды именно по мопедам и СИМ, причем инспекторы станут уделять внимание не только тем из них, что едут по дорогам общего пользования, но вполне смогут остановить эту машину и на тротуаре. Каковы будут их результаты и как повлияют новые правила на сознательность владимирских любителей самокатов — покажет время.

КОНКРЕТНО

Водители СИМ во многом теперь приравнены к велосипедистам. Так, их водителям старше 14 лет предписано передвигаться по велосипедной, велопешеходной дорожкам, по проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедов.

Кроме того, теперь на СИМ можно ездить в пешеходной зоне, по тротуару и пешеходной дорожке лишь в случае, если ваш самокат или сигвей весит не более 35 килограммов и отсутствует возможность проезда по велосипедным дорожкам. Также можно сопровождать ребенка до 14 лет, который едет на велосипеде или СИМ.

Что до проезжей части, то СИМ выезжать на нее могут, но только если нет других возможностей для движения, и строго при условии, что сигвей или самокат оборудован тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями белого цвета спереди, красного сзади и красного или оранжевого по бокам. Световозвращатели спереди и сзади допустимо менять на фары аналогичных цветов. Двигаться по автомагистралям на этих машинках вовсе запрещается.

Детям от 7 до 14 лет выезжать на проезжую часть на СИМ также запрещено, а малыши до 7 лет на таких повозках обязательно должны сопровождаться взрослыми.

Еще один важный момент — ехать на СИМ отныне разрешается со скоростью не более 25 километров в час. При этом если вы не можете ехать, не мешая пешеходам, придется спешиться, либо снизить скорость до скорости движения пешеходов.