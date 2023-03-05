Жители Владимира требуют вывести на улицы больше нарядов ППС

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В ходе состоявшегося 28 февраля горсовета начальник УМВД России по городу Владимиру Илья Исаченко отдельно рассказал об охране общественного порядка в областном центре.

Поймать «наркохудожника»

Из доклада главы городской полиции следует, что за весь прошлый год во Владимире было официально зарегистрировано 17 тысяч административных правонарушений, при этом судьи вынесли 5000 наказаний, а по делам, которые рассмотрели непосредственно сотрудники полиции, вынесено штрафов на 5 миллионов рублей, из которых половину уже выплатили.

- Активная работа проводится по противодействию незаконной миграции. В 2022 году выявлен 1391 факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан, - добавил Илья Исаченко. - В результате реализации профилактических мер и работе наружных нарядов достигнуты положительные результаты, выразившиеся в снижении количества преступлений, совершенных в общественных местах с 1467 до 1418.

Депутаты горсовета поинтересовались, ведется ли борьба с так называемыми нарконадписями, которые систематически появляются на фасадах домов.

- Мы обязательно указанные факты регистрируем, за это предусмотрена административная ответственность. В 2022 году выявили четыре таких факта. Заказ идет дистанционно в интернете, подбирают на различных сайтах молодежь, - рассказал глава городской полиции и признал, что связь с распространением наркотиков тут прямая, но и без общественности не обойтись, ведь именно жители должны сообщать полицейским о подобных «наркохудожниках», и как можно быстрее, чтобы успеть задержать их.

Тут в дискуссию вступил глава города Владимира Дмитрий Наумов, который добавил, что сейчас вместе с полицейскими они рассматривают вопрос увеличения числа камер видеонаблюдения на улицах в рамках программы «Безопасный город». Эта мера позволит бороться и с «наркохудожниками».

«И на первый взгляд как будто не видна»

Еще один вопрос, который волнует жителей города, касается числа сотрудников ППС и ДПС на улицах и дорогах Владимира. Традиционно, именно этих «земляных» полицейских всегда не хватает, и владимирцы не могут этого не замечать.

Илья Исаченко отметил, что ежесуточно на смены во Владимире выходят по 35 сотрудников ДПС и 41 человек от патрульно-постовой службы. Однако в связи с поступившим федеральным заданием часть этих полицейских направлена на охрану военкоматов и ряда других учреждений.

- То есть часть сотрудников, которых вы должны видеть на улицах, дислоцируются в этих местах. Но, даже находясь там, сотрудники ГИБДД выявляют граждан в состоянии алкогольного опьянения, продолжают профилактировать дорожное движение, - объяснил полковник Исаченко.

Тут депутаты отметили, что к ним обращаются жители, которые хотят видеть больше машин ППС.

- Есть устоявшееся отношение к порядку, когда проезжает патруль и все становится спокойно, а видеокамеры нарушителей не останавливают, - заметили депутаты.

Полковник Исаченко признал, что проблема с числом патрулей действительно есть, но заверил, что в случае необходимости выставляется большее число нарядов. А в центре и вовсе по четвергам, пятницам и субботам отдельный наряд дежурит с трех часов дня до шести вечера.

- Поэтому мы реагируем на изменение оперативной обстановки. Может быть, глазу это незаметно, но общественный порядок мы поддерживаем, цифровые показатели говорят об этом, - заключил Илья Исаченко и призвал самих жителей не оставаться равнодушными, и сообщать в полицию о фактах нарушения общественного порядка.