Во Владимирской области планируют вернуть в школы профориентацию

Фото из телеграм-канала ЦОПП Владимирской области.

Одними из главных экономических вопросов, который власти региона решали в уходящем году, стали вопросы работы в условиях санкций. Из-за этого многое пришлось поменять и перестроить.

Рекорды в условиях санкций

Первое «санкционное» полугодие вице-губернатор Александр Ремига, отвечающий за региональный блоки экономики, охарактеризовал как «напряженное». Связано это было с неопределенностью и многозадачностью с точки зрения не только импорта и экспорта, но и с поставками сырья, оборудования, материалов, инструментов и прочего.

- Все это приходилось решать в большинстве случаев в ручном режиме. Со своей стороны, мы предоставляли бизнесу площадки для координации предприятий по отраслевому принципу, по межотраслевому взаимодействию. Давали возможность предпринимателям общаться с представителями восточных стран, с представителями конкретных стран, в том числе из Китая. Это дало свои результаты, ведь иногда не нужно выдумывать сложных схем, а достаточно знать, кому задать вопрос, - объяснил Александр Ремига.

Любопытно, что в таких условиях объем инвестиций составил за первое полугодие рекордные 160 процентов, что стало самым крупным показателем за всю историю измерения этого показателя.

- Однако, несмотря на столь высокий показатель к предыдущим периодам, будущий объем инвестиций мы ставим в 101-102 процента, потому что следует учитывать темпы инфляции, составляющей 12 процентов, - заявил Ремига.

Между тем, бизнес Владимирской области после ухода западных компаний с российского рынка продолжает занимать новые ниши, а также вкладываться в производство.

- Мы обладаем хорошими примерами, когда довольно устойчивые в своих отраслях предприятия после ухода западных компаний начали занимать их ниши. У многих были наработки по исследовательскому направлению, но внедрить их не могли из-за конкуренции. Разработка механизмов и деталей была просто нерентабельна, а сейчас мы получаем замкнутый производственный цикл по некоторым направлениям, - уточнил Александр Ремига.

Александр Ремига. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Оказывается, в ходе многочисленных встреч в обладминистрации иной раз бизнесмены с удивлением узнавали, что их соседи даже не по региону, а по району, выпускают необходимые для них детали или комплектующие. Все это позволило повысить кооперацию внутри Владимирской области, которая ранее была недостаточно высока.

Пример Советского Союза

На грядущем Владимирском инвестиционном конгрессе, куда приедут столичные эксперты и представители федеральных министерств, будут подниматься не только вопросы кооперации, но и вопросы кадрового обеспечения предприятий, что тоже крайне важно для нормального их функционирования в будущем.

- Это будет одним из ключевых вопросов на инвестиционном конгрессе. Задача у нас следующая: расширить функционал служб труда и занятости, выстроить полную взаимосвязь между системами образования и обеспечения кадров, - заявил Александр Ремига.

Вице-губернатор привел в пример времена Советского Союза, когда под перспективный план готовились кадры.

- Сейчас эти цепочки во многом разорваны. Мы считаем, что крайне необходимо возобновление профориенатации в школах. Такой опыт у нас уже появляется, - сообщил Ремига.

В качестве примера был приведен ковровский ВНИИ «Сигнал», который работает с коллективами детей, увлекающихся робототехникой. Кроме того, власти уделяют внимание тому, куда наши юноши и девушки уезжают из региона на учебу, и надеются вернуть их обратно.

Впрочем, отметил Александр Ремига, для этого требуется повышение уровня здравоохранения, образования и инфраструктуры городов.