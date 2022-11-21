Детские елки во Владимире: куда сводить ребенка

. Фото: Андрей АБРАМОВ

Новый год стремительно приближается. Форумы уже начали пестреть сообщениями с просьбой посоветовать лучшие зимние представления. Тем более что билеты уже начали продавать, а раскупают их стремительно.

«Комсомолка» собрала самые интересные спектакли и шоу для детей разных возрастов. Выбирайте на здоровье!

Ж/д Вокзал

17 декабря в 10 часов во Владимир прибудет настоящий «Полярный экспресс», который отправится в новогоднее путешествие. Снеговичок подарит детям кусочек северного сияния, зайка и мишка поделятся секретным танцем, полярники научат новогодним забавам. Ребят ждут тематические фокусы и научные шоу, елочка-ходулист. Представление рассчитано на детей 4-12 лет. Цена — 2600 рублей. В стоимость включены подарки (квест-бук с новогодними заданиями и наклейками, шоколадная плитка).

Арт-холл

24 декабря в 11.30 - мюзикл «Холодное сердце. Замороженные». Спектакль наполнен полюбившимися песнями, веселыми танцами, добрыми шутками и храбрыми подвигами в исполнении профессиональных актеров ведущих театров Москвы. Перед спектаклем в фойе пройдет анимационная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Цена билета — 450-1700 рублей, детям до трех лет бесплатно при предъявлении свидетельства о рождении и без занятия дополнительного места.

Холодное сердце. Кадр из мультфильма.

24 декабря в 18 часов - мюзикл «Красавица и чудовище». Невероятные приключения, авторская современная музыка и любимые герои, ожившие благодаря современным технологиям, перенесут зрителей в сказочный мир. Цена билета — 350-1800 рублей.

25 декабря в 11.30 — московский интерактивный новогодний спектакль «Щенки спасают новый год». Щенячий патруль всегда спешит на помощь, походе и в праздник придется кого-то спасать. А поможет бесстрашным щенкам сам Дед Мороз. Цена билета — 1700 рублей, детям до трех лет бесплатно при предъявлении свидетельства о рождении и без занятии дополнительного места.

2 января в 12 часов — спектакль «Три кота. С новым годом!». На спектакле котята вместе с маленькими зрителями узнают, как сделать для родителей лучший подарок, а еще разучат веселый новогодний праздник. Цена билета — 1000-1800 рублей. Дети до 3 лет бесплатно без дополнительного места.

4 января в 12 часов — мюзикл «Волшебник Изумрудного города». Любимая сказка оживет с помощью актеров. Также обязательно будет встреча с Дедом Морозом. Цена билета — 700-1700 рублей.

6 января в 12 часов - спектакль «Тайна Деда Мороза». В преддверии праздника Дедушка Мороз прибывает в школу волшебников - Чудесариум, в котором хранится шкатулка чудес. Но злая тетушка Простуда похищает шкатулку и оставляет ребят без подарков. На помощь приходит главная героиня Алиса! Зрителей ждут красочные 3D проекции, лазерное шоу, мыльные пузыри, гигантские воздушные мячи-снежки, салют из конфетти, интерактивные игры со все залом. Главный сюрприз – встреча с настоящим Дедушкой Морозом, с которым каждый сможет сфотографироваться на память. Представление будет интересно от детей дошкольного и школьного возраста до их родителей. Цена билета — 700-1400 рублей. Дети до 3 лет бесплатно.

Владимирская областная филармония

18 декабря в 12 и 15 часов - музыкально-литературная сказка «Щелкунчик». Артисты филармонии расскажут сказку Гофмана, погрузив зрителей вместе с главными героями Мари и прекрасным Принцем-Щелкунчиком в путешествие по чудесному миру с Марципановым замком, озером Миндального молока и Леденцового луга. Фантастические сны оживут благодаря неповторимой музыке Петра Чайковского. Цена билета — 450 рублей.

23 декабря в 12.00 и 15.00, 24 декабря в 12.00, 25 декабря в 12.00 и 15.00, 28 и 29 декабря в 12.00, 3 — 5 января в 12.00 и 15.00 — мюзикл-фэнтези «Буратино. Новый год на носу». Добрая музыкальная сказка о деревянном мальчике Буратино остается желанным гостем вот уже пятое десятилетие. Эффектное мультимедийное шоу, живой профессиональный вокал и музыкальное сопровождение, яркие костюмы и зажигательное действие – достоинства постановки, которые позволят стать этому музыкальному спектаклю незабываемым событием и лучшим подарком на Новый Год для всей семьи. Цена билета — 500 рублей.

Буратино. Кадр из мультика.

Областной дворец культуры и искусства

17, 18, 24, 25 декабря, 2 января в 10 часов - интерактивный спектакль для самых маленьких «Планета Новый год». Главные герои сказки отправятся вместе с ребятами в межгалактическое путешествие в поисках самой главной планеты «Новый год». Это камерный мини-спектакль для детей от 3 до 6 лет. Малыши могут располагаться так, как им удобно. В постановке нет сложного сюжета, только понятные детям эмоции и действия, а также, весёлые игры, танцы и зажигательная бумажная дискотека с Дедом Морозом. Цена билета — 450 рублей.

24, 25, 27 декабря и 3 января в 11 часов — музыкальный спектакль «Летучий корабль». Дети встретятся с капризной царской дочкой Забавой и влюблённым в неё Трубочистом, с Бабками-Ёжками, лихо исполняющими задорные частушки, и с жадный купцом Полканом, с харизматичным Водяным и другими колоритными персонажами. Но главное достоинство спектакля – это прекрасные песни Максима Дунаевского на стихи Юрия Энтина в исполнении победителей Областного песенного конкурса исполнителей эстрадной песни «Поющая губерния» им. Л.Дербенева. Цена билета — 600-900 рублей.

7 января в 12 часов - спектакль «Дюймовочка». Зажигательные танцевальные вокальные номера, роскошные костюмы, изготовленные мастерами цирка Запашных, не оставят никого равнодушными. В финале зрителей ждет сюрприз — таинственная сказочная страна эльфов и фей предстанет в декорациях с 3D- эффектом. Цена билета — 800-1800 рублей.

Владимирский областной колледж культуры и искусства

21 декабря в 12.00 и 22 декабря в 18.00 — спектакль-маскарад «Волшебство звезды». Следуя за волшебной звездой, ребята познакомятся с Настенькой и Данилкой- молодой деревенской парой, которые обретут своё счастье, собрав части путеводной звезды. Цена - 250 рублей.

С 23 по 29 декабря в 11.30 и 13.30 для детей 10 лет и старше покажут танцевальный спектакль «Щелкунчик. Новогодний не балет». Зрителям предлагают новое прочтение уникального сюжета через современное ощущение действительности, с позиции людей, живущих в 2022 году. Танцевальный спектакль построен на основе современной хореографии и классической музыки, по знакомому сюжету, с участием Деда Мороза и Снегурочки. Цена — 350 рублей. Место проведения — спортивный зал.

Владимирский планетарий

23, 26, 27 и 27 декабря в 10 и 13 часов для школьников 1-3 классов покажут новогоднее представление - «Страшная тайна Деда Мороза или волшебная сила доброты». Ребята будут не просто зрителями, они станут активными участниками новогодней сказки и познакомятся с необычными и интересными гостями из космоса. Цена билета — 300 рублей.

2 и 3 января в 10.00 и 11.30, а также 4 января в 10 часов для ребят 2-4 лет - «Зимняя сказка для зайчонка». Театрализованная игровая программа с элементами кукольного спектакля про зайчонка Ушастика, которому становится скучно и он начинает придумывать зимнюю сказку. Но так как это был не обычный вечер, а новогодний, то все герои сказки оживают. Цена билета — 200 рублей.

Щенячий патруль. Кадр из мультфильма.

Городской дворец культуры

23, 25, 27 — 29 декабря, 3 января в 13.30, 4 января в 10.30 и 13.30 антрепризный театр «Фабрика идей» представляет новогоднее шоу «Медной горы хозяйка». Зрители увидят гигантские декорации-трансформеры, эксклюзивные костюмы, трюки, воздушная акробатика и роботизированные персонажи, а еще игровое шоу у елки, конкурсы, танцы и хороводы. Цена билета — 470-500 рублей.

24 и 25 декабря, 3 и 4 января в 10 и 12 часов — интерактивный спектакль для самых маленьких «Варежки для елки». Цена билета — 200 рублей.

Владимирский театр кукол

17, 29 декабря в 10.00, 2 января в 12.00 и 16.30 - «Про ежика и медвежонка» (спектакль на подушках). Цена билета — 380 рублей.

17 декабря в 12.00 и 17.00, 3 января в 12.00 и 16.30 - «12 месяцев». Цена билета — 480 рублей.

12 месяцев. Фото с сайта Владимирского театра кукол.

18 декабря в 10.00 и 16.30, 20, 21 декабря в 12.00 и 16.30, 23 декабря в 16.30, 24 декабря в 10.00 и 16.30. 6 января в 10.00, 7 января в 10.00 и 12.00 - «Солнышко и снежные человечки» Цена билета — 380 рублей.

18 декабря в 11.00 и 14.00, 23 декабря в 10.00, 24 декабря в 11.00,14.00 и 17.00, 31 декабря в 10.00 и 13.00 - «Морозко». Цена билета — 480 рублей.

20, 21 декабря в 10.00 - «Елка для Бабы-Яги». Цена билета — 380 рублей.

22 декабря в 10.00, 26 декабря в 16.30, 28 декабря в 10.00, 4 января в 12.00 и 16.30 - «Лисичка-сестричка и серый волк» (спектакль на подушках). Цена билета — 380 рублей.

22 декабря в 12.00 и 16.30, 25 декабря в 10.00 и 16.30, 30 декабря в 12.00, 16.30, 5 января в 10.00 и 12.00 - «Ежик и елка» (спектакль на подушках). Цена билета — 380 рублей.

25 декабря в 11.00 и 14.00, 26, 30 декабря в 10.00 и 14.00, 5 января в 11.00 и 15.00- «Щелкунчик, или тайна ореха кракатук». Цена билета — 480 рублей.

27 декабря в 10.00 и 12.00, 3 января в 10.00- «Круглый год» (спектакль на подушках). Цена билета — 380 рублей.

27 декабря в 10.00, 4 января в 11.00 и 15.00 - «Муфта, Полботинка и Моховая Борода». Цена билета — 380 рублей.

28 декабря в 10.00 и 14.00, 8 января в 11.00 и 14.00 - «Подарок бабушки Яги». Цена билета — 380 рублей.

28, 29 декабря в 16.30 - «По щучьему велению». Цена билета — 380 рублей.

29 декабря в 10.00 и 14.00 - «Круговорот под Новый год». Цена билета — 380 рублей.

2 января в 11.00 и 15.00 - «Три снежинки». Цена билета — 480 рублей.

6 января в 14.00 и 17.00, 7 января в 17.00 - «Ночь перед Рождеством». Цена билета — 480 рублей.

Владимирский театр драмы

Спектакли будут показаны на сцене Центра культуры и искусства на Соборной.

21, 22,27, 28 декабря в 11.00 и 14.00 - «Королевский бутерброд». Цена билета — 500 рублей.

23, 24 декабря в 11.00 и 14.00 - «Неуловимый Фунтик». Цена билета — 500 рублей.

25, 26, 29 декабря в 11.00 и 14.00, 30 декабря в 12.00 - «Вредные советы». Цена билета — 500 рублей.