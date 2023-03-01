Во Владимирской области хозяев собак, гуляющих не по правилам, будут штрафовать

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владимирской области вступил в силу новый законопроект, касающийся выгула домашних животных. Депутаты ЗС приняли его во втором чтении. 28 февраля они по итогам обсуждений решили пополнить список контролеров.

Больше контролеров

Ко второму чтению законопроекта была подготовлена только одна поправка. Дополнение касается списка структур, имеющих право составлять протоколы на безответственных владельцев домашних питомцев. Добавилась еще одна надзорная инстанция – инспекция государственного административно-технического надзора.

- Как говорится, одна голова – хорошо, а две – еще лучше. Теперь две инспекции – ветнадзора и административного надзора – будут контролировать вопросы соблюдения правил содержания и выгула животных. Наша задача – сделать все, чтобы принятые законы неукоснительно работали: выявлен нарушитель – оперативно назначена ответственность, – заявил на заседании вице-спикер Заксобрания Дмитрий Рожков.

Дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу на территории Владимирской области были приняты в ноябре прошлого года. За это время департамент ветеринарии переименовали в инспекцию государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии. Структура сейчас больше сосредоточена на работе с безнадзорными животными: оказывает поддержку приютам, организует отлов и вакцинацию бегающих по улицам городов и сел собак, контролирует процесс проектирования первого государственного приюта (его хотят построить во Владимире).

Депутаты ЗС пошли на расширение списка контролеров, так как жители продолжают активно жаловаться на хозяев домашних животных, в первую очередь, на владельцев собак. Больших собак выгуливают без намордников, экскременты за собой никто не убирает, и они лежат на спортплощадках, тротуарах и газонах. Жители сами готовы предоставлять фото и видеоподборки таких безобразий.

Пьяных и подростков к собакам не допустят

Напомним, что еще в ноябре закон был принят в первом чтении. Правила выгула животных будут действовать в регионе до 28 февраля 2029 года.

Вообще законопроект запретил загрязнять места общего пользования в жилых помещениях (лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы), а также общественные места: детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки, тротуары, скверы, дворы. Также в региональных правилах прописан запрет на безнадзорный выгул домашних животных. Причем больше всего досталось нерадивым владельцам собак.

Теперь с собаками запрещено заходить в общественные места (исключение сделано лишь для поводырей и служебных собак). И оставлять животное одно тоже нельзя. Так что, например, если вам надо в магазин, то вы должны оставить своего питомца на привязи возле магазина, но дольше чем на 30 минут собака не должна оставаться одна даже на привязи.

Что касается непосредственно прогулок, то в законе указано, что собаки должны быть всегда на поводке, а если она еще и потенциально опасной породы, то без намордника на улицу выходить запрещено.

Также депутаты запретили выгуливать собак пьяным и подросткам до 14 лет. Первым вообще нельзя гулять с домашними питомцами, вторым – только с крупными собаками (выше 40 см в холке).

Ну, и теперь всегда надо убирать экскременты за своими питомцами. Иначе штраф. Для физических лиц он установлен в размере от 1 до 3 тысяч рублей.