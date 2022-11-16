Новым мэром города Владимира стал Дмитрий Наумов: что известно о нем на данный момент

Дмитрий Наумов.

16 ноября 2022 года станет исторической датой для областного центра. Депутаты Владимирского Горсовета 23 голосами «за» (то есть единогласно) избрали мэром Владимира Дмитрия Викторовича Наумова.

Он победил всех других своих конкурентов (Андрея Наумова, заместителя директора департамента экономического развития Владимирской области и Владимира Рыкунова, первого заместителя координатора Владимирского регионального отделения ЛДПР). Хотя, конечно, конкурентной борьбой это было назвать сложно, так как еще за несколько дней то заседания Горсовета региональное отделение партии «Единая Россия» проголосовала за одобрение кандидатуры Дмитрия Наумова. Учитывая, что горсовет на сто процентов состоял из представителей «партии власти», само сегодняшнее заседание во многом было формальностью.

При этом известно о новом мэре Владимира не так уж и много. Предыдущим местом работы Дмитрия Наумова был Гороховецкий район, которым он руководил в должности главы с 2019 года. 25 сентября того года его избрали официально. И еще четыре месяца до этого он временно исполнял обязанности главы администрации. А до работы в Гороховецком районе он возглавлял поселок Мстера (с 2012 года). Кстати, именно в Мстере в рабочей семье родился новый мэр Владимира. Произошло это 30 октября 1979 года, так что несложно подсчитать, что в данный момент ему исполнилось 43 года.

Также известно, что Дмитрий Наумов окончил Владимирский государственный университет по специальности «Экономика и управление городским хозяйством» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Муниципальное управление».

Кстати, одним из первых по новой кандидатуре мэра высказался один из бывших конкурсантов на пост главы Владимира Дмитрий Лызлов. Он присутствовал на заседании Горсовета и после этого заявил:

«Перед избранным главой областного центра стоит много задач. Уверен, управленческий опыт, лидерские и деловые качества Дмитрия Викторовича будут способствовать плодотворной работе, направленной на социально-экономическое развитие города и на рост благосостояния владимирцев», – отметил врио первого заместителя губернатора Дмитрий Лызлов.