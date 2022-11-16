Бесплатные путевки для детей из малоимущих семей Владимирской области заменят на сертификаты

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Власти региона больше не будут полностью оплачивать отдых детей из малоимущих семей в Краснодарском крае. Эту информацию подтвердила директор регионального департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина. Теперь семьям будут выдавать сертификаты на отдых на юге России.

- На каждого ребенка будет выделено по 35 тысяч рублей, - рассказала Любовь Кукушкина на пресс-конференции. – Дальше семья с этим сертификатом сможет пойти в турфирму и использовать его для покупки путевки, но только в Краснодарский край. Если сертификат не покроет полную стоимость тура, то семье придется доплатить.

В бюджете региона на эти цели запланировано около 150 миллионов рублей. Такая сумма, по словам директора департамента соцзащиты, возникла из подсчета, сколько детей отдыхало вместе с родителями и прочими сопровождающими в прошлом году. В прошлые годы на юг России ездили около 2,5 тысяч детей. Опять же ездили они не одни, а в сопровождении одного взрослого. Так что общее число отдыхающих получалось около 5 тысяч человек.

Для ряда родителей из малоимущих семей данное заявление может стать громом среди ясного неба. Ведь, начиная с 2017 года, для многих такой формат поддержки бедных детей был чуть ли не единственным способом нормально отдохнуть. Изначально ребят вообще отправляли отдыхать в Словению. Но в 202 году было решено сменить этот дорогой курорт на более дешевый аналог в Краснодарском крае. Зато благодаря этому число «путевок» увеличилось в три раза.

И вот теперь такой формат, который многие родители могут воспринять, скорее, негативно.

- К сожалению, поставщики услуг не всегда качественно выполняли поставленные перед ними обязательства, - объяснила причину смены формы льготы Любовь Кукушкина. – И после ряда обращений от родителей детей мы пришли к выводу, что лучше будет выдавать сертификат, а родители с детьми смогут сами приобрести себе ту путевку, которая их устроит.