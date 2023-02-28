На трассе М-12 во Владимирской области подорожала стоимость проезда

Фото ГК Автордор.

Несколько дней назад среди местных водителей разошлись слухи о повышении тарифов на проезд по платному автобану М-12 с 1 марта более чем в три раза. Но на самом деле ситуация оказалась иной.

Разговоры о повышении стоимости тарифов появились после того, как на официальном сайте правовой информации России было опубликовано постановление правительства от 18 февраля 2023 года №257.

Согласно этому постановлению, на дорогах типа трассы М-12 предельный ценник устанавливается в размере 8 рублей за километр для легковушек и 25 рублей для большегрузов, что существенно выше ныне действующей ставки.

Однако на деле оказалось, что подорожание хоть и произошло, но вышло не таким значительным. В «Автодоре» уточнили, что постановление, которое так напугало владимирских автолюбителей, дает лишь методику расчета стоимости и актуализирует формулы, по которым этот расчет производится, а также действительно устанавливает верхний предел, на который можно повысить стоимость.

- Мы смотрим на интенсивность движения в Москве, где она выше, и выше платежеспособность граждан. Зачем же нам устанавливать те же самые тарифы и во Владимирской области, где меньше интенсивность движения и ниже уровень зарплат. В таком случае машины просто не поедут по трассе, - говорит Татьяна Шадрина.

Однако тарифы на М-12 все же выросли. С 22 февраля проезд по платной дороге на легковушке на участке от Петушков до Владимира вырос до 258 рублей, а раньше было 229 рублей. А поездка на легковом автомобиле по дублеру Южного обхода теперь обойдется не в 104 рубля, а в 117 рублей за 26 километров.

Таким образом, один километр по М-12 для владимирских автолюбителей стал дороже на 44 копейки, а для больших грузовиков – на 2,2 рубля. Впрочем, в ГК «Автодор» пока не стали давать обещаний, что в текущем году тариф больше пересматриваться не будет, потому что все зависит полностью от федеральных властей.

- Но в любом случае, в ближайшее время еще раз стоимость проезда повышать мы не собираемся, - заключили в ГК «Автодор».

В ведомстве добавили, что собранные с водителей средства будут направлены на ремонт и текущее содержание трассы, а также на возмещение расходов вложившимся в строительство инвесторам, в том числе по облигациям.

КОНКРЕТНО

С 22 февраля во Владимирской области установлены следующие тарифы на проезд по участкам трассы М-12 «Восток»:

От Петушков до Владимира:

- I класс транспортных средств (легковая машина, мотоцикл, машина с прицепом высотой до 2 метров): 258 рублей;

- II класс (среднегабаритный транспорт высотой от 2 до 2,6 метров, в том числе с прицепом): 387 рублей:

- III класс (грузовые автомобили, автобусы и туристические междугородние автобусы): 516 рублей;

- IV класс (Грузовые автомобили, автобусы, туристические международные автобусы и транспортные средства II класса с прицепом высотой выше 2.6 метров): 817 рублей.

От Владимира до развязки на Гусь-Хрустальный (дублер Южного обхода):

- I класс: 117 рублей;

- II класс: 175 рублей;

- III класс: 234 рубля;

- IV класс: 371 рубль.

От Петушков до развязки на Гусь-Хрустальный:

- I класс: 375 рублей;

- II класс: 562 рубля;

- III класс: 750 рублей;

- IV класс: 1188 рублей.