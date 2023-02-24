В Суздале на Масленицу построят соломенный лабиринт

Фото ВСМЗ.

В эти выходные во всех городах области пройдут масленичные гуляния с песнями, конкурсами и блинными угощениями.

Суздаль приглашает

25 февраля с 12 до 16 часов традиционные масленичные гуляния пройдут в Музее деревянного зодчества. Гостям приготовили 8 стилизованных локаций с большим количеством интерактивных площадок. Ансамбль фольклорной песни «Радуница» и Ансамбль «Надея» вовлекут гостей праздника в невероятное действо. Будет много песен, хороводов и конкурсов. Не обойдется и без гусей. Демонстрация различных пород домашней птицы с элементами реконструкции для старинной гусиной потехи – одна из изюминок проекта. У колодца развернется отдельная локация, созданная специально для детей. Маленьких гостей ждет театр кукол, хороводы и множество самых веселых и необычных потех.

Рекордное количество игр в этот день предложат и для взрослых. В специальной зоне будет работать целых 12 анимационных площадок! На территории Музея на Масленицу вырастет самый настоящий соломенный лабиринт, где можно будет посоревноваться в блинной стрельбе, принять участие в боях подушками и перетягивании каната. Будет и мастер-класс по изготовлению «Домашней Масленицы» из мочального лыка. Завершится праздник традиционной потехой «Взятие крепости». На специально отведенной территории удивлять гостей будут фермерские хозяйства, монастыри и оригинальные стрит-фуды. Блины, колобки, домашнее варенье, каша из полбы, травяные чаи – лишь небольшой перечень из того, что можно будет попробовать на празднике в музее. Цена билета — 500 рублей, доступно по Пушкинской карте.

Фото ВСМЗ.

А еще на территории музея до 26 февраля (с 12 до 16 часов) опытные мастера-наездники Алексей Чистяков и Евгений Морозов будут катать на тройке всех желающих. Также они проведут мастер-классы по троечной упряжи (с 12 до 13 часов).

25 февраля в 17 часов можно будет отпраздновать Масленицу в суздальском отеле «Горячие ключи». Обещают театрализованное представление с народными играми и хороводами при участии фольклорного ансамбля «Баловень», молодецкие забавы, перетягивание каната, потешные бои мешками, конкурс силачей, эстафету с блинами и масленичными хороводами. Каждый желающий сможет посоревноваться за главный приз от отеля на традиционном масленичном столбе. В 18.45 начнется огненное шоу, а в 19 часов сожгут чучело Масленицы. Цена билета — 500 рублей.

Масленица в усадьбе Храповицкого

25 февраля с 13 до 16 часов впервые на территории усадьбы Храповицкого пройдет «Масленица в Муромцево». Как и больше века назад, аллюром пойдут красавцы-кони, разведением которых занимался последний предводитель дворянства Владимирской губернии, повеселят гостей традиционные катания.

В интерактивной части праздника гостей ждут увлекательные состязания и русские потешки, розыгрыши, конкурсы и даже мастер-классы. На одной сцене встретятся местный народный коллектив «Рябинушка», а также гости из Кольчугино - ансамбль «Медовый Спас». А еще в этот день проведут традиционный масленичный обряд «Прощеное воскресенье» и непременно сожгут соломенное чучело. Вход свободный.

Фото ВСМЗ.

Благотворительная ярмарка во Владимире

Во Владимире праздник пройдет 26 февраля в полдень. В Центральном парке состоится «Царская Масленица» с выступлением фольклорных коллективов, масленичными забавами и гастрономической зоной «Чайно-блинное раздолье». На благотворительной «Ярмарке добрых дел» можно будет купить сувениры, хранящие тепло рук местных мастеров.

В Загородном парке Масленица пройдет на территории деревни Дуралеевка. Интерактивная программа состоится также в парке «Дружба» и «Добросельский». Везде гостей ждут масленичные конкурсы, состязания и, конечно же, сжигание чучела.