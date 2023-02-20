Во Владимирской области к Масленице подорожали блины

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 20 февраля, началась Масленичная неделя. Кульминацией праздника станет Прощеное воскресенье, после чего начнется Великий пост.

Саму Масленичную неделю условно разделяют на два периода. С понедельника по среду длится узкая Масленица, с четверга по воскресенье — широкая. У каждого дня недели есть не только собственное название, но еще и характерные приметы и ритуалы, которые принято соблюдать.

Главный обычай масленичного понедельника — выпекание первого блина. Его не ели, а отдавали неимущим, чтобы те помянули души усопших родственников. Во второй день — Заигрыши, в гости приглашают друзей и родственников, щедро накрывая на стол. В середине Масленичной недели зять ходит в гости к теще — на блины, конечно же. И не только он — поесть блинов приходили его друзья и родственники.

В Широкий четверг откладывали все домашние дела и веселились. В пятницу уже зятю положено со всеми почестями принять тещу. В субботу молодые невестки уделяли внимание своим золовкам — сестрам и родственницам мужа. Девушки собирались, чтобы поесть, пообщаться и посплетничать. Седьмой день — Проводы — самый важный. Верующие просят друг у друга прощение, доедают всю праздничную еду и сжигают чучело Масленицы.

Главным символом праздника являются блины. Специалисты Владимирстата подсчитали, на сколько за год изменилась цена продуктов, необходимых для их приготовления.

Для расчета был взят стандартный рецепт тонких блинов на молоке. Потребуется: 1 литр молока, 400 граммов муки, 4 яйца, 50 граммов подсолнечного масла, 60 граммов сахара, 3 грамма соли и 50 граммов сливочного масла (для смазывания сковородки).

Цена за 1 литр молока выросла почти на девять рублей и составила 69,85 рублей. За 400 гр муки попросят 21 рубль, подскочили в цене яйца — 32,63 рублей за 4 штуки. Масло сливочное обойдется в 41,47 рублей, а подсолнечное - в 6,65 рублей, 60 гр сахара — 3,66 рублей, соль 3 гр — в 66 копеек.

Общая стоимость продуктов, необходимых для приготовления блинов, по данным за декабрь прошлого года составила 175 рублей 32 копейки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена выросла на 14 рублей 70 копеек.