Владимирцы стали реже болеть бешенством, но чаще подхватывать паразитов

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Владимирское отделение Роспотребнадзора опубликовала информацию о ситуации в регионе с бешенством и паразитарными заболеваниями. И выяснилось, что в обоих случаях говорить об отсутствии проблем не приходится.

Чаще страдают от домашних питомцев

В большинстве случаев статистику по бешенству в регионе портят дикие звери. Так в 2021 году от укусов животными пострадало 3253 человека (240,44 случаев на 100 тысяч пострадавших). Это на 12,6 % ниже уровня 2020 года (275,23). От укусов дикими животными пострадало 193 человека, что в 2,2 раза превышает показатель 2020 года (6,47).

К счастью, бешенством из людей за год не заболел никто, а вот больных животных набралось 60. Из диких чаше всего бешенство подхватывали лисы, значительно реже – енотовидные собаки. Из домашних животных ожидаемо чаще болеют собаки. Также страдает заболеванием и домашний скот.

В этом году ситуация с бешенством в регионе не улучшилось. За последнюю неделю октября, как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в регионе возникло четыре эпизоотических очага. А всего за последние пять недель в регионе зарегистрировано 12 эпизоотических очагов бешенства на нескольких территориях:

- Меленковский район – заболевание установлено у домашней собаки;

- Киржачский район - заболевание установлено у домашней кошки и двух диких лисиц;

- Петушинский район - заболевание установлено у дикой лисы;

- Гороховецкий район - заболевание установлено у енотовидной собаки;

- Суздальский район – заболевание установлено у собаки и дикой лисы;

- Собинский район – заболевание установлено у домашней собаки;

- Камешковский район – заболевание установлено у домашней кошки, домашней собаки и мелкого рогатого скота (у овцы).

От паразитов чаще страдают дети

Что касается паразитарных заболеваний, то в 2021 году в области зарегистрировано 2162 случая данных болезней, что на 16,8 % выше уровня 2020 года. Из числа всех заболевших паразитарными болезнями 98,2 % составляют дети 0-17 лет, среди которых зарегистрировано 2124 случая. Показатель составил 824,41 заболевших на 100 тысяч человек, что выше уровня 2020 года на 17,6 %.

В структуре заболеваемости паразитозами на долю гельминтозов приходится 96,35 %, протозоозов – 3,65 %. Среди протозоозов основным является лямблиоз. В структуре заболевших 83,6 % составляют дети, показатель заболеваемости которых в 2021 году снизился на 10 случаев по сравнению с 2020 годом и составил 25,62 на 100 тысяч детей до 17 лет (66 случаев) (2017 г. – 40,3, 2018 г. – 36,37, 2019 г. – 30,7, 2020 г. – 29,3).

В 2021 году, как и в 2020 году в области не зарегистрировано случаев заболевания малярией. Зато энтеробиоз доминирует в структуре паразитарных заболеваний, его доля составляет 87,42 %. В 2021 году отмечено повышение уровня заболеваемости на 15,8 %. Практически все заболевшие (99,5 процента) – дети в возрасте от 0 до 17 лет.

Аскаридоз является вторым по распространенности гельминтозом в области, на его долю в 2021 году приходилось 7,96 % из всех регистрируемых случаев паразитарных заболеваний.

В большинстве случаев человек может подхватить паразитов, если поест еду, приготовленную с нарушением санитарных правил, попьет воду из открытых небезопасных источников или касается рта загрязненными пальцами. Наиболее опасно питание, не прошедшее термическую обработку, так как яйца нестойки во внешней среде и погибают при высоких температурах. Иногда люди могут заразиться, если они случайно проглотят зараженного членистоногого (промежуточного хозяина, такого как мучной жучок), который попал в продукты питания, или если насекомые, крысы, мыши оставили на пище свои продукты жизнедеятельности.

Даже если заражение определенными паразитами не угрожает жизни, длительная инфекция, связанная с их появлением в организме, может привести к развитию серьезных патологий — воспалению кишечника, аллергизации организм, гиповитаминозам. Поэтому необходимо выявление и лечение паразитов. Уберечь себя от них поможет в первую очередь соблюдение гигиены, в том числе тщательное мытьё рук.

КОНКРЕТНО

Для профилактики бешенства владимирцам рекомендуют соблюдать следующие правила:

- приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования;

- обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных;

- избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить;

- не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования;

- незамедлительно обращаться за оказанием антирабической помощи в случае получения укусов, ослюнений и при контакте с неизвестным животным.

Вакцинация контактировавших с предположительно бешеным животным – единственный способ сохранить жизнь. Сделать профилактическую прививку против бешенства, рекомендуют тем, кто по работе рискует заразиться: ветеринары, собаководы, егеря, лаборанты, охотники, звероводы.